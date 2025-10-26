A boldogság kék madarát fotózta le olvasónk a kedvelt győri tónál

Ritkaság Győrben. Jégmadarat fotózott olvasónk kedden a szabadhegyi 2-es tónál. A jégmadár igen ritka térségünkben. Mint olvasónk írta a fotóhoz, úgy érzi szerencsés, hogy idén is láthatott egyet, ugyanis tavaly a 3-as tó mellett ülve szintén találkozhatott egy példánnyal.

Jégmadarat fotózott olvasónk Győrben - a boldogság kék madarához szokták hasonlítani. A kék pont a madárka a képen.

Fotó: olvasói fotó

A Wiki szerint jégmadár vándorló madár, nem feltétlenül ugyanott fészkel minden évben, de gyakran évek múlva ismét megjelenik korábbi költőhelyén. Testhossza 16-17 centiméter, szárnyfesztávolsága 24-26 centiméter, testtömege 34-46 gramm. Zömök testalkatú madár, rövid farokkal és egyenes, hegyes csőrrel. Fejbúbja, tarkója, háta és farka csillogó kék. A szemétől a fülnyílásáig rozsdaszínű folt húzódik, ettől lefelé a nyakán egy kis fehér folt látható. A torkán ugyancsak fehér folt van. A hasa rozsdaszínű. Lába vörös, rövid, ujjai tövükön összenőve. Folyók és patakok mentén fészkel: a függőleges partszakaszba kb. méternyi hosszú, vízszintes csövet, ennek végén tágas katlant váj. Fészket nem épít, hanem a kiöklendezett halszálkákra rakja 6-7 gömbölyű fehér tojását, melyen 3-4 hétig kotlik. A jégmadarat kék színe miatt a boldogság kék madarához szokták hasonlítani.

Beledi Márta olvasónk is találkozott a jégmadárral, a következőket írta a találkozásról:

A madárral 2 napja találkoztunk a Rába parton, a platánok alatt. Előtte a Mosoni Duna csónak kikötőjénél láttuk meg, de onnan elrepült. Tovább sétáltunk, és újra megpillantottuk, a vízparton figyelt zsákmányra várva. Többször látni a Rába parton, de villámgyors. Az Ady tónál is megjelenik néha egy-egy példány.

