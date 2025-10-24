Mérséklődtek a jégkárok Győr-Moson-Sopronban - Ebben a járásban kellett legtöbbször bekapcsolni a védekezőrendszert

Védte a jégkároktól az értékeket idén is a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara jégkármérséklő rendszere. A Győr-Moson-Sopronban található 41 jégkármérséklő talajgenerátor az idei szezonban, április közepe és szeptember vége között 31 napot volt bekapcsolva, összesen 3 568 órát. Országosan évente több tízmilliárd forint kárt előz meg a mezőgazdaságban a rendszer működése.

Jégkármérséklő rendszer és az időjárás. A Győr-Moson-Sopronban található generátorok kezelői közül Nagy Zoltán az egyik, ő Tápon vigyáz arra, minél kevesebb jégkár érje az értékeket. Fotó: Csapó Balázs, archív

Jégkármérséklő rendszer és az időjárás

Először is az idei szezon időjárásáról. A 2025-ös nyár Európa nagy részén súlyos aszályhelyzetet okozott, számos térségben extrém hőhullámok alakultak ki, és a szárazság következtében több helyen erdőtüzek pusztítottak. Nyugat-Európában a nyár közepén tartósan 40 °C feletti hőmérsékletek uralkodtak. Hazánkban a nyári növényeket is rendkívül megviselte a júniusi és a július eleji csapadékhiány, így már nyár első felében kialakult mezőgazdasági aszály. Június végéig alig érkezett csapadék, így az aszály egyre nagyobb mértéket öltött, mely július első hetének végéig kitartott.

Kevesebb jégveszélyes zivatar 2025-ben

Az idén az előző évekhez képest országszerte kevesebb jégveszélyes zivatar volt, így jóval kevesebb ideig volt szükség az ezüstjodidot párologtató talajgenerátorok üzemeltetésére. 2025-ben – az április 15. és szeptember 30. közötti védekezési szezonban – 64 napon, összesen közel 105 839 üzemórára kellett bekapcsolni a talajgenerátorokat, amelyek így a tavalyinál 44 százalékkal kevesebb ideig üzemeltek. Ez a rendszer működésének 8 éve alatt a legalacsonyabb szám. Országos szinten a védekezési szezonban összesen 14 524 hektárra jelentettek, míg a vármegyében 17 hektáron került bejelentésre jégkár. 2025-ben 64 napon tette szükségessé az időjárás a generátorok üzemeltetését országosan, illetve 31 napon a vármegyében. Országos szinten a bekapcsolt órák száma 105 839, míg vármegyei szinten 3 568 óra volt.

Jégeső idén Győr-Moson-Sopronban

Győr-Moson-Sopronban 41 jégkármérséklő talajgenerátor üzemel, a legtöbb, 11 a Soproni járásban, 10 a győriben, a legkevesebb, kettő a pannonhalmiban. A bekapcsolási napok száma 31 volt, a jégbejelentéseké hat. Bejelentett károsodott területek szerint júniusban a soproni járásban 54 hektáron volt felhőszakadáskár, 17 hektáron jégesőkár, 4 hektáron viharkár. A legsúlyosabb jégeső május 26-án volt Győrzámolyon, ahol 10 percig esett cseresznye méretű jég. Vámosszabadin április 18-án borsó, Sokorópátkán július 13-án borsó, Röjtökmuzsajon és Máriakálnokon július 26-án szintén borsó, Kapuváron április 18-án búza méretű jég esett.