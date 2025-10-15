október 15., szerda

Játszva tanultak a tűzmegelőzésről a soproni ovisok - fotók

A napokban különleges vendégek érkeztek a soproni Hermann Alice Óvodába. A város hivatásos tűzoltói látogattak el a gyerekekhez, hogy játékos formában tanítsák meg nekik a tűzmegelőzés és a biztonság legfontosabb szabályait.

Kisalföld.hu

A kicsik csillogó szemmel figyelték, mit is kell tenniük, ha tüzet vagy balesetet észlelnek. A tűzoltók nemcsak meséltek, hanem izgalmas, vidám feladatokat is hoztak, így a tanulás igazi élménnyé vált. A gyerekek testközelből is megismerkedhettek a bevetési védőruházattal, sisakkal, csizmával és oxigénpalackkal, így egy esetleges éles helyzetben már biztosan nem ijednek meg a „nagy, sisakos bácsiktól”. A legbátrabb ovisok még fel is próbálhatták a tűzoltó öltözéket, ami hatalmas sikert aratott. Sokan közülük lelkesen jelentették ki: ha nagyok lesznek, ők is tűzoltók szeretnének lenni! A látogatás nemcsak vidám délelőtté tette a napot, hanem fontos tanulságokat is adott a gyerekeknek, hiszen a játékos tanulás a legjobb módja annak, hogy biztonságban nőjenek fel - olvasható a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság honlapján. 

Játékosan a tűzmegelőzésről, így tanultak az ovisok Sopronban Fotó: Katasztrófavédelem

 

 

