Csodás hétvégi programok

1 órája

Izgalmasabbnál izgalmasabb galériák a hétvégéről - mutatjuk a legnézettebbeket

Címkék#galéria#legjobb#hétvége

Mutatjuk a hétvége legnézettebb galériáit.

Kisalföld.hu
Izgalmasabbnál izgalmasabb galériák a hétvégéről - mutatjuk a legnézettebbeket

Forrás: Kisalföld archív

A sorrend a következőképpen alakult:

1.

Így készítik ki a bőröket Magyarország utolsó bőrgyárában, Felpécen

Fotók: Csapó Balázs

2.

Mezőgazdasági gép okozott súlyos sérülést Cirákon

Fotók: Beledi és répcelaki tűzoltóság

3.

18. Börcsi Tökfesztivál és kézműves vásár

Fotók: Csapó Balázs

4.

Megyei vadásznap Göbös-majorban

Fotók: Zachán Viktor

5.

220 felett a trambulinon - a Neoton és a Roy & Adam a legifjabb városunkban

Fotók: Kerekes István

6.

Ruhák cseréltek gazdát a győri Ökosikken

Fotók: Krizsán Csaba

7.

Káposzta-nap Máriakálnokon

Fotók: Kerekes István

8.

Bárt hirdetnek Győrben

Fotók: ingatlanbazar.hu

9.

XII. Szigetközi-Vének kutyás futó kupa

Fotók: Krizsán Csaba

10.

Értékteremtő dudás napot szerveztek Kisbodakon

Fotók: Kerekes István

11.

A legfinomabb lángos receptjének a nyomában

12.

Autó és busz ütközött Csorna és Szilsárkány között

Fotók: Cs. Kovács Attila

13.

Átjáró című kiállítás nyílt Sopronban

Fotók: Rombai Péter

14.

Jótékonysági főzés a két magyaróvári tánccsoportért

Fotók: Kerekes István

15.

Győri Audi ETO KC - FTC-Rail Cargo

Fotók: Krizsán Csaba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

