23 perce
Kedden nem lesz ivóvíz Kapuváron, nézze meg mikor és hol?
Nem lesz ivóvíz Kapuváron az Ipartelepi úton október 14-én, kedden. Az ivóvíz szolgáltatás délután két órától este hatig szünetel a területen.
Az ivóvíz szolgáltatás korlátozásáról tájékoztatja kapuvári fogyasztóit a Pannon-Víz Zrt. A társaság arra hívja fel a figyelmet, hogy október 14-én, kedden, délután két órától este hatig nem lesz ivóvíz az Ipartelepi úton. Egy tűzcsapot helyeznek át a szakemberek.
Nem lesz ivóvíz
A munkavégzés ideje alatt az ivóvíz szolgáltatás szünetelésére kell számítani az Ipartelepi út Wesselényi utca és a Vasút sor közötti szakaszán. Az üzem visszaállítását követően a rendszer levegős lehet, illetve a víz átmeneti elszíneződése várható a környéken. Ez az állapot azonban a Pannon-Víz Zrt. közleménye szerint rövid időn belül megszűnik, egészség károsító hatása nem lesz. Érdemes kiengedni a vízcsapot, elősegítve ezzel a víz színének mielőbbi letisztulását.