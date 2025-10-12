október 12., vasárnap

Nem lesz víz

1 órája

Kedden nem lesz ivóvíz Kapuváron, nézze meg mikor és hol?

Címkék#ivóvíz#Pannon-Víz Zrt#Ipartelepi út#szünetel#tűzcsap#Kapuvár

Nem lesz ivóvíz Kapuváron az Ipartelepi úton október 14-én, kedden. Az ivóvíz szolgáltatás délután két órától este hatig szünetel a területen.

Kisalföld.hu

Az ivóvíz szolgáltatás korlátozásáról tájékoztatja kapuvári fogyasztóit a Pannon-Víz Zrt. A társaság arra hívja fel a figyelmet, hogy október 14-én, kedden, délután két órától este hatig nem lesz ivóvíz az Ipartelepi úton. Egy tűzcsapot helyeznek át a szakemberek.

Szünetel október 14-én az ivóvíz szolgáltatás Kapuváron, az Ipartelepi úton.
Kapuváron, az Ipartelepi úton dolgoznak majd a szakemberek kedden, ezért nem lesz ivóvíz az érintett szakaszon. Fotó: Illusztráció

Nem lesz ivóvíz

A munkavégzés ideje alatt az ivóvíz szolgáltatás szünetelésére kell számítani az Ipartelepi út Wesselényi utca és a Vasút sor közötti szakaszán. Az üzem visszaállítását követően a rendszer levegős lehet, illetve a víz átmeneti elszíneződése várható a környéken. Ez az állapot azonban a Pannon-Víz Zrt. közleménye szerint rövid időn belül megszűnik, egészség károsító hatása nem lesz. Érdemes kiengedni a vízcsapot, elősegítve ezzel a víz színének mielőbbi letisztulását. 

 

