Itt nem biztos, hogy tudsz parkolni hétfőtől Győrben

Ebben az időszakban a létesítményt eseti parkolójeggyel nem lehet igénybe venni. Október 6-a, hétfőn a 3. szint, október 7-e, kedden a 2. szint, október 8-a, szerdán az 1. szint, október 9-e, csütörtökön a földszint lesz a soros. A szolgáltató arra kéri az autósokat, hogy gépjárműveikkel a megadott napokon a parkolóház érintett szintjeit hagyják szabadon.