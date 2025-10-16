október 16., csütörtök

Eltelt egy év

2 órája

Születésnapot ünnepel a győri üzlet

Az évforduló kapcsán tettek fontos bejelentést a közösségi oldalon. Egy éve nyitott a győri italbolt.

Kisalföld.hu

Közel egy éve tettük közzé portálunkon, hogy győri italbolt nyitott. A győri Aradi Vértanúk útján található üzlet kínálatát korábbi cikkünkben vettük végig.

győri italbolt
Ünnepel a győri italbolt, egy éve nyitott az üzlet. Forrás: Drink Station

Egy éves a győri italbolt

A Drink Station közösségi oldalán az egy éves évfordulóról az alábbiakat írta:

Hihetetlen, de legkisebb testvérünk, a győri Drink Station már 1 éves! 

Az egész Drink Station nevében köszönjük, hogy már egy éve a győri üzletet is megtöltitek lelkesedéssel és szeretettel, így téve Győr egyik legkedveltebb találkozópontjává! 

Eseményt is szerveznek a születésnap alkalmából, a részletekről a kiemelt szavakra kattintva olvashatsz.

 

