2 órája
Születésnapot ünnepel a győri üzlet
Az évforduló kapcsán tettek fontos bejelentést a közösségi oldalon. Egy éve nyitott a győri italbolt.
Közel egy éve tettük közzé portálunkon, hogy győri italbolt nyitott. A győri Aradi Vértanúk útján található üzlet kínálatát korábbi cikkünkben vettük végig.
Egy éves a győri italbolt
A Drink Station közösségi oldalán az egy éves évfordulóról az alábbiakat írta:
Hihetetlen, de legkisebb testvérünk, a győri Drink Station már 1 éves!
Az egész Drink Station nevében köszönjük, hogy már egy éve a győri üzletet is megtöltitek lelkesedéssel és szeretettel, így téve Győr egyik legkedveltebb találkozópontjává!
Eseményt is szerveznek a születésnap alkalmából, a részletekről a kiemelt szavakra kattintva olvashatsz.