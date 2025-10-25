Újabb baleset
36 perce
Ismét áll a forgalom az M1-esen
Ismét baleset miatt áll a forgalom az M1-es autópályán.
Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, a kiépített terelésnél, Bicske térségében több autó ütközött össze. A 36-os km-nél az átterelt sávot elfoglalják az érintett járművek, ezért aki teheti, maradjon a saját oldalán, ugyanis a helyszín előtt már 2–3 km hosszan feltorlódtak a közlekedők – írja oldalán az Útinform, mely hozzáteszi: akik ezen az oldalon, vagy az ellenkező oldalon haladnának céljuk felé, kérik, ne tartsák fel a forgalmat nézelődéssel.
