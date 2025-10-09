40 perce
Irma néni célja a 105. születésnap – Megtudtuk, mi a hosszú élet titka – fotók, videó
A hit és a szeretet, főleg a munkaszeretet – többek között ezek a hosszú élet titkai Zimmerer Albinné Irma néni szerint. Mosonmagyaróvár legszebb korú lakóját, Irma nénit vidám hangulatban ünnepelték a Soproni utcai idősek otthonában, ahol maga is megosztotta gondolatait.
A múlt évszázad nagy sorsfordító tragédiái mellett sok boldog pillanatban is része volt az elmúlt egy évszázad alatt a Soproni utcai gondozóház legidősebb lakójának, Zimmerer Albinnénak. Irma nénit az otthonban nagy szeretettel üdvözölték 104. születésnapján: a lakótársak, az intézmény munkatársai mellett az óvári idősek klubjából – ahová közel három évtizedig járt – is érkeztek köszöntők és családtagjai is körülvették a nem mindennapi eseményen.
Irma néni a 105. születésnapot tűzte ki célként
– Ma egy kivételes életet ünneplünk: 104 évnyi szeretet, gondoskodás és tapasztalat teszi őt igazán példaképpé. Kívánjuk, hogy a szíve mindig legyen tele melegséggel és napjai békében teljenek. Boldog születésnapot kívánunk valamennyi kollégánk nevében – szólt elsőként az ünnepelthez Zimmerer Károlyné, a Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény vezetője.
Irma nénit köszöntötték verssel lakótársai is, és az óvári idősek klubjából is Kiss Veronika nyugdíjas pedagógus és Olár Magdolna korábbi klubvezető, aki önkéntesként sokszor fogja most is kezét. A 104 éves asszony is készült a születésnapra: megható írással lepte meg a hallgatóságát.
Zimmerer Albinné egy súlyos combnyaktörés miatt került az idősek otthonába még 2023-ban, addig saját otthonában élt egyedül. Az akkori baleset nagyon megviselte, hiszen a műtétét nem vállalták az orvosok. Az idős asszony korából évtizedeket letagadhatna, életvidám, s mint mondta, egy jósnő 110 évet tippelt neki, ő a 105. esztendőnek is örülne, ha betölthetné. És ezt a célt ki is tűzte magának jövő évre!
Tekintse meg Irma néni születésnapján készült fotóinkat:
Irma néni célja a 105. születésnap – megtudtuk, mi a hosszú élet titkaFotók: Kerekes István
Három éve el az otthonban
– Magyaróváron születtem 1921. október 9-én, szegény családban. A szüleim hatunkat nevelték. A mama befogott dajkának a húgaim, öcséim mellé. Tizenkilenc évesen Budapestre kerültem, egy orvos családjához, ahol a gyermeknevelésben segítettem – kezdte történetét Irma néni.
Irma néni Zimmerer Albin mellett talált férjre és társra, akivel egy lányt és két fiút neveltek fel, Évát, Andrást és Károlyt. Sajnos már régen megözvegyült, de így sem maradt magára: többszörös nagymama és dédnagymama. Emellett sok boldog pillanatban lehetett része az óvári idősek klubjában, ahová huszonhat esztendőn keresztül járt, egészen a 2023-as balesetéig.
Szívesen ír és olvas
Az idős asszony szívesen írt verseket társai születés- és névnapjára, ünnepekre. Ki mit tud? vetélkedőkön is eredményesen indult. Mindig is imádott nótázni is. Az írás mellett még az olvasás is fontos a mai napig számára: Fekete István és Szabó Magda könyveket lapozgatott legutóbb.
Mint megtudtuk, a Terv utca egykori lakója szép gyógynövénykertet is gondozott: körömvirágkrémet készített és gyógynövényeket szárított teának. A pozitív életszemlélete igazi közösségi emberré tette, és a humora máig nem hagyta el.
Természetesen megragadtuk az alkalmat, hogy a hosszú élet titkáról is kikérdezzük. – Az első a hit, a szeretet, különösen a munkaszeretet, hogy szeressük gyermekeinket, testvéreinket – emelte ki az ünnepelt.