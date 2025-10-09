Irma néni célja a 105. születésnap – Megtudtuk, mi a hosszú élet titka – fotók, videó

A múlt évszázad nagy sorsfordító tragédiái mellett sok boldog pillanatban is része volt az elmúlt egy évszázad alatt a Soproni utcai gondozóház legidősebb lakójának, Zimmerer Albinnénak. Irma nénit az otthonban nagy szeretettel üdvözölték 104. születésnapján: a lakótársak, az intézmény munkatársai mellett az óvári idősek klubjából – ahová közel három évtizedig járt – is érkeztek köszöntők és családtagjai is körülvették a nem mindennapi eseményen.

Irma néni családja körében, akik szintén eljöttek az otthonba ünnepelni.

Fotó: Kerekes István

Irma néni a 105. születésnapot tűzte ki célként

– Ma egy kivételes életet ünneplünk: 104 évnyi szeretet, gondoskodás és tapasztalat teszi őt igazán példaképpé. Kívánjuk, hogy a szíve mindig legyen tele melegséggel és napjai békében teljenek. Boldog születésnapot kívánunk valamennyi kollégánk nevében – szólt elsőként az ünnepelthez Zimmerer Károlyné, a Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény vezetője.

Irma nénit köszöntötték verssel lakótársai is, és az óvári idősek klubjából is Kiss Veronika nyugdíjas pedagógus és Olár Magdolna korábbi klubvezető, aki önkéntesként sokszor fogja most is kezét. A 104 éves asszony is készült a születésnapra: megható írással lepte meg a hallgatóságát.

Zimmerer Albinné egy súlyos combnyaktörés miatt került az idősek otthonába még 2023-ban, addig saját otthonában élt egyedül. Az akkori baleset nagyon megviselte, hiszen a műtétét nem vállalták az orvosok. Az idős asszony korából évtizedeket letagadhatna, életvidám, s mint mondta, egy jósnő 110 évet tippelt neki, ő a 105. esztendőnek is örülne, ha betölthetné. És ezt a célt ki is tűzte magának jövő évre!

