A múlt tudására épül a jövő - Örökségvédelmi konferenciát rendeztek Győrben - képgaléria

Országos Ipari Örökségvédelmi Konferencia megnyitóján részt vett Pintér Bence polgármester, aki hangsúlyozta, hogy a városnak a meglévő értékekre építkezve kell új tartóoszlopokat felállítania. A konferencia egyben élő emlékezet, ami arról mesél hogyan lett Győr az a város ami ma és tudást nyújt ahhoz, hogy merre érdemes továbblépni.

Hitelesen és érdekesen

Pintér Péntek Imre a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke betegség miatt távolmaradásra kényszerült a konferenciáról, helyette Tompa Krisztián titkár köszöntötte az előadókat és résztvevőket.

– Ritkaságszámba megy, hogy a kereskedelmi kamara és örökségvédelem ilyen léptékben, kart karba öltve dolgozzon együtt, hasonló jó példákat Franciaországban és Németországban találtam. Itt Győrben, pedig a kamara részeként működik az ipartörténeti alapítvány.

Batizi Zoltán régész, az MMKM múzeumszakmai és tudományos főigazgató-helyettese pedig hangsúlyozta, a kutató munka mellett fontos, hogy az ipartörténet ne csak a múzeumok falai közt létezzen, hanem eljusson az átlag emberhez is. Ehhez viszont úgy kell bemutatni, hogy tudományosságát megtartsa, de érdekes és közérthető is legyen.