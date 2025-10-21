október 21., kedd

Orsolya névnap

Nívós esemény

1 órája

A múlt tudására épül a jövő - Örökségvédelmi konferenciát rendeztek Győrben - képgaléria

Címkék#kamara#Győr#ipartörténet#örökségvédelmi konferencia

Az Ecker- villába is ellátogattak a III. Országos Örökségvédelmi Konferencia résztvevői. Rengeteg az ipar történet iránt érdeklődő vendég érkezett Győrbe az eseményre.

Kisalföld.hu

Harmadik alkalommal rendeztek örökségvédelmi konferenciát. Az ipartörténet számos kiváló kutatója összegezte munkásságának, sőt a Ecker-villához is ellátogattak a résztvevők.

ipartörténet
Az ipartörténet érdekességeiről és az örökségvédelem fontosságáról hallhattak előadásokat az érdeklődők.

Ipartörténet a jövő szolgálatában

Az örökségvédelem szerepéről, és az ipar történet érdekes fejezeteiből tartottak konferenciát a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamarában. Az esemény idén harmadik alkalommal rendezte meg Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum, szoros közreműködésben a Győri Ipartörténeti Alapítvánnyal.

A múlt tudására épül a jövő - Örökségvédelmi konferenciát rendeztek Győrben

Fotók: Molcsányi Máté

Országos Ipari Örökségvédelmi Konferencia megnyitóján részt vett Pintér Bence polgármester, aki hangsúlyozta, hogy a városnak a meglévő értékekre építkezve kell új tartóoszlopokat felállítania. A konferencia egyben élő emlékezet, ami arról mesél hogyan lett Győr az a város ami ma és tudást nyújt ahhoz, hogy merre érdemes továbblépni.

Hitelesen és érdekesen

Pintér Péntek Imre a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke betegség miatt távolmaradásra kényszerült a konferenciáról, helyette Tompa Krisztián titkár köszöntötte az előadókat és résztvevőket.

– Ritkaságszámba megy, hogy a kereskedelmi kamara és örökségvédelem ilyen léptékben, kart karba öltve dolgozzon együtt, hasonló jó példákat Franciaországban és Németországban találtam. Itt Győrben, pedig a kamara részeként működik az ipartörténeti alapítvány.

Batizi Zoltán régész, az MMKM múzeumszakmai és tudományos főigazgató-helyettese pedig hangsúlyozta, a kutató munka mellett fontos, hogy az ipartörténet ne csak a múzeumok falai közt létezzen, hanem eljusson az átlag emberhez is. Ehhez viszont úgy kell bemutatni, hogy tudományosságát megtartsa, de érdekes és közérthető is legyen.

 

