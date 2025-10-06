október 6., hétfő

BrúnóRenáta névnap

11°
+15
+4
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vélemény

2 órája

Tiltás, avagy az internetfüggőséggel minden országnak előbb-utóbb foglalkoznia kell

Címkék#Görögország#Kids Wallet#Facebook#álláspont#TikTok#tiltás

Az elmúlt hét egyik fontos külföldi híre, hogy Görögország az Európai Unióban elsőként tiltja a közösségi média hozzáférését a 16 év alatti kiskorúak számára október végétől.

Szeghalmi Balázs

Az intézkedést az internetfüggőség ellen a „Kids Wallet” nevű alkalmazással hajtják majd végre, amely blokkolja a népszerű platformok, a Facebook, a TikTok, az Instagram és az X használatát a kiskorúak készülékein. A 18 év alatti fiatalok számára pedig néhány héten belül szintén zárják a szerencsejátékokkal, dohánytermékekkel, alkohollal és pornográf tartalmak terjesztésével foglalkozó weboldalakhoz való hozzáférést Görögországban.

Az internetfüggőség egyre komolyabb kihívás elé állítja a családokat, az iskolai és munkahelyi közösségeket. Fotó: Pixabay
Az internetfüggőség egyre komolyabb kihívás elé állítja a családokat, az iskolai és munkahelyi közösségeket. Fotó: Pixabay

Az internetfüggőség ma már minden korosztályt érint

Ha tippelnem kellett volna, nagyjából Görögország jutott volna utolsóként eszembe, ahol meglépik ezeket a drasztikus lépéseket. Ismerjük a görögöket: ők élni szeretnek, élvezni az élet pillanatait, nem a gondokkal foglalkozni. Ez az ellentmondás azonban önmagában beszédes. A diákok internetfüggősége, az állandó görgetés az újabb és újabb információkért olyan méreteket ölt a mediterrán országban (is), hogy ezt a görögök nem akarják a szőnyeg alá söpörni.

Kíváncsian várom majd év végén a híreket Görögországból az első tapasztalatokról, már csak azért is, mert az internetfüggőséggel előbb-utóbb – ha tetszik, ha nem – minden országnak foglalkoznia kell majd. Az előző mondatba szándékosan nem írtam a fiatalokat; ez a problémakör a felnőtteket, sőt, nemritkán a nyugdíjasokat is érinti már. A különbség ott van jobb esetben – legalábbis magamon ezt érzem –, hogy a felnőttek talán jobban kontroll alatt tartják a világháló szűnni nem akaró híreit, a közösségi média használatát és képesek nemet mondani, amikor a nonstop böngészés miatt nem tudnak a családra, a napi feladatokra vagy a munkára fókuszálni.

Az előbb említettek a szelídebb gondok közé tartoznak; már Győr-Moson-Sopronból több olyan borzasztó esetet tudunk felsorolni, ahol a netfüggőség nyílt agresszióvá, családi drámává fajult. Abban bízom – a remény hal meg utoljára –, ha hazánkban lesz terítéken a net korlátozása a fiatalok körében, akkor a közéleti és oktatási szereplőkben lesz annyi józanság, hogy ez a szükséges rossz nem vég nélküli vitákat generál majd ismételten. Sokkal inkább összefogást.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu