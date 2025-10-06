Tiltás, avagy az internetfüggőséggel minden országnak előbb-utóbb foglalkoznia kell

Az intézkedést az internetfüggőség ellen a „Kids Wallet” nevű alkalmazással hajtják majd végre, amely blokkolja a népszerű platformok, a Facebook, a TikTok, az Instagram és az X használatát a kiskorúak készülékein. A 18 év alatti fiatalok számára pedig néhány héten belül szintén zárják a szerencsejátékokkal, dohánytermékekkel, alkohollal és pornográf tartalmak terjesztésével foglalkozó weboldalakhoz való hozzáférést Görögországban.

Az internetfüggőség egyre komolyabb kihívás elé állítja a családokat, az iskolai és munkahelyi közösségeket. Fotó: Pixabay

Az internetfüggőség ma már minden korosztályt érint

Ha tippelnem kellett volna, nagyjából Görögország jutott volna utolsóként eszembe, ahol meglépik ezeket a drasztikus lépéseket. Ismerjük a görögöket: ők élni szeretnek, élvezni az élet pillanatait, nem a gondokkal foglalkozni. Ez az ellentmondás azonban önmagában beszédes. A diákok internetfüggősége, az állandó görgetés az újabb és újabb információkért olyan méreteket ölt a mediterrán országban (is), hogy ezt a görögök nem akarják a szőnyeg alá söpörni.

Kíváncsian várom majd év végén a híreket Görögországból az első tapasztalatokról, már csak azért is, mert az internetfüggőséggel előbb-utóbb – ha tetszik, ha nem – minden országnak foglalkoznia kell majd. Az előző mondatba szándékosan nem írtam a fiatalokat; ez a problémakör a felnőtteket, sőt, nemritkán a nyugdíjasokat is érinti már. A különbség ott van jobb esetben – legalábbis magamon ezt érzem –, hogy a felnőttek talán jobban kontroll alatt tartják a világháló szűnni nem akaró híreit, a közösségi média használatát és képesek nemet mondani, amikor a nonstop böngészés miatt nem tudnak a családra, a napi feladatokra vagy a munkára fókuszálni.

Az előbb említettek a szelídebb gondok közé tartoznak; már Győr-Moson-Sopronból több olyan borzasztó esetet tudunk felsorolni, ahol a netfüggőség nyílt agresszióvá, családi drámává fajult. Abban bízom – a remény hal meg utoljára –, ha hazánkban lesz terítéken a net korlátozása a fiatalok körében, akkor a közéleti és oktatási szereplőkben lesz annyi józanság, hogy ez a szükséges rossz nem vég nélküli vitákat generál majd ismételten. Sokkal inkább összefogást.