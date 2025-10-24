Oktatási innovációs díjat nyert játékos fejlesztőprogramjával a Széchenyi István Egyetem kutatója

Az OTP Fáy Oktatási Innovációs Díj évről évre azokat az oktatási eszközök és módszertanok terén kiemelkedő gyakorlatokat, innovatív megoldásokat és kezdeményezéseket ismeri el, amelyek pozitív hatással vannak a tanítás minőségére, és fokozzák a tanulás eredményességét. Az általános iskola alsó tagozat kategóriájának legmagasabb, arany fokozatát idén a Széchenyi István Egyetem Egészség- és Sporttudományi Karának kutatója, dr. Stephens-Sarlós Erzsébet nyerte el kisgyermekeknek szóló, játékos fejlesztőprogramjával.

A Széchenyi István Egyetem kutatója, dr. Stephens-Sarlós Erzsébet (jobbra) az általános iskola alsó tagozat kategória legmagasabb, arany fokozatát nyerte el.

Fotó: OTP Fáy Oktatási Innovációs Díj

A „Mozgásban a siker” elnevezésű projektet a szakember több évtizedes pedagógiai pályája ihlette. Ez a program fejlődésneurológiai kutatások eredményei alapján támogatja a gyermekek idegrendszeri érését, a csecsemőkori reflexek gátlását, így segítve például a tanuláshoz szükséges alapképességek fejlődését.

Dr. Stephens-Sarlós Erzsébet elmondta: a Fáy Alapítvány pályázatára a Széchenyi-egyetem egészségpszichológia mesterképzésének egyik hallgatója hívta fel a figyelmét, a lehetőséget pedig már csak azért is aktuálisnak tartotta, mert az intézményben jelenleg is zajlik egy óvodás, alsós korosztályt érintő kutatás a témában. „Minél több úgynevezett primitív reflexe marad fenn egy gyermeknek, annál nehezebb elérnie azt a kognitív teljesítményt, amit egy érett idegrendszer mellett képes lenne. Illetve annál nagyobb a valószínűsége a viselkedés- és figyelemzavarral kapcsolatos problémák kialakulásának. Mivel a mozgás, az idegrendszer működése és a kognitív funkciók megnyilvánulása szorosan összefügg, ezért létrehoztam egy nagyjából 120 foglalkozást tartalmazó programot, amely tizenöt-húsz perces játékos gyakorlatokból áll, és segíti a csecsemőkori reflexek gátlását” – részletezte.

A kutató megjegyezte: a bárki számára elérhető programot megközelítőleg 500 óvodás és iskolás csoport használja jelenleg Magyarországon. „Nagy problémát okoz, hogy hazánkban sokkal kevesebb gyermek jut el egyéni fejlesztésre, mint amennyinek szüksége lenne rá. Ezzel a csoportos tréninggel mindenki lehetőséget kap arra, hogy kibontakoztassa a benne rejlő képességeket. Lényeges, hogy ezekhez a gyakorlatokhoz nincs szükség kiegészítő eszközökre, ráadásul a foglalkozást óvodapedagógusok és tanítók is vezethetik, megvalósítása különleges képzettséget nem igényel” – fejtette ki. Hozzátette: a mozgással támogatott alkalmakat a gyermekek nem kifejezetten fejlesztésnek élik meg, mert a foglalkozás játékos formában, mondókákkal és meseszerű elemekkel kiegészítve valósul meg.