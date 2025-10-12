október 12., vasárnap

Sport

1 órája

Díjmentes úszásoktatás felnőtteknek Győrben

Olyanok számára hirdetik a programot, akik már tudnak úszni, de javítani szeretnének a technikájukon. Cikkünkben az ingyenes úszásoktatás részleteiről tájékozódhat.

Október 14-étől keddenként 18 órakor ingyenes úszásoktatást tartanak haladóknak a Magyar Vilmos Uszodában.

Az ingyenes úszásoktatás részletei

A díjmentes mozgásprogramot olyan haladó úszók számára kínálják, akik úszástudásukat, úszási technikájukat javítani, fejleszteni szeretnék vagy másik úszásnemet szeretnének elsajátítani. 

A programmal célja az életmódváltás, a rendszeres testmozgás ösztönzése, az egészség megőrzésének támogatása.

Itt jelentkezhet az ingyenes úszásoktatásra!

Az ingyenes úszásoktatásra a kiemelt szavakra kattintva jelentkezhet. 

