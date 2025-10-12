Sport
Díjmentes úszásoktatás felnőtteknek Győrben
Olyanok számára hirdetik a programot, akik már tudnak úszni, de javítani szeretnének a technikájukon. Cikkünkben az ingyenes úszásoktatás részleteiről tájékozódhat.
Október 14-étől keddenként 18 órakor ingyenes úszásoktatást tartanak haladóknak a Magyar Vilmos Uszodában.
A díjmentes mozgásprogramot olyan haladó úszók számára kínálják, akik úszástudásukat, úszási technikájukat javítani, fejleszteni szeretnék vagy másik úszásnemet szeretnének elsajátítani.
A programmal célja az életmódváltás, a rendszeres testmozgás ösztönzése, az egészség megőrzésének támogatása.
Itt jelentkezhet az ingyenes úszásoktatásra!
Az ingyenes úszásoktatásra a kiemelt szavakra kattintva jelentkezhet.
