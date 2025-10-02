25 perce
5+1 leghatékonyabb immunerősítő a győri vásárcsarnokból
Szinte egymással versenyezve köhögnek, tüsszögnek gyerekek és felnőttek, pedig még a kanyarban sincs a téli, ősz végi influenzaszezon. Mivel előzhetjük meg a felső légúti betegségeket? Mit együnk, igyunk akkor, ha már érezzük a bajt? A győri vásárcsarnok ismert arcait, őstermelőit kérdeztük, melyek a bevált praktikák, mit érdemes fogyasztani immunerősítés gyanánt.
Bácskai Tamás a fekete berkenyére esküszik, őszi immunerősítésre is kiváló
Fotó: Krizsán Csaba
Széchenyi Jánosné – vagy ahogyan a piacon ismerik, „Lángosos Marika” – közel negyven éve kínálja ételeit. Egy korábbi cikkünkben ki is számolta olvasóinknak, hogy legalább egymillió-kétszázezer lángost készített el büfés pályafutása során. Nemcsak finom, házias lángosai és kocsonyái miatt térnek be hozzá, hanem tanácsokért is. Így tettünk mi is: a győri vásárcsarnok nagymamáját, Lángosos Marikát kértük, adjon tippet arra, miként vértezhetjük fel immunrendszerünket az őszi nyavalyák ellen. Ottjártunkkor éppen egy régi vásárlójával, barátnőjével, Peskiné Buza Erzsébettel tartott kávészünetet, így kétszeres erővel gondolkodtak a leghasznosabb őszi immunerősítőkön. Banán, gyömbér, citrom, méz, fokhagyma – ebben az ötösben állapodtak meg közösen immunerősítés gyanánt.
Lehetőleg nyersen fogyasszuk ezeket, úgy több vitamin marad bennük
– tanácsolta Erzsébet.
Nem szoktam beteg lenni. Sőt, a napokban hordtam be a téli tüzelőt, öt mázsa fát
– árulta el büszkén Lángosos Marika. Ezen felbuzdulva körbe is jártunk a győri vásárcsarnokban, mennyiért szerezhetjük be egészségünk zálogait.
Banánt a legkedvezőbben 590 forintos kilogrammonkénti áron találtunk, egy kilogramm citromért legalább 1500 forintot kell fizetni, a fokhagymáért 1000 forintot. Gyömbért nem egyszerű találni a csarnokban, csak egy helyen kapni, ráadásul elég borsos áron: 3500 forintot kérnek érte kilogrammonként. Mézet több standnál is árulnak; mi egy győrújbaráti méhésztől, Rum Ferenctől kértünk tanácsot, hogy a sok fajta közül melyik a leghatásosabb az őszi nyavalyák ellen.
A hársmézet ajánlom jó szívvel. Ha a mézes üveget megfordítjuk, és a levegőbuborék lassan indul felfelé, onnan tudjuk, hogy jó minőségű
– adott tanácsot Rum Ferenc.
+1 tipp immunerősítésre: fekete berkenye
Bácskai Tamás a győri vásárcsarnokban évek óta kínálja immunerősítő termékeit, amelyek főként a fekete berkenye áldásos hatásaira építenek. Megtudtuk, azóta fogyasztja a gyümölcsből készült készítményeket, mióta nyaki érelzáródással műtötték.
Jól vagyok
– foglalta össze derűsen Tamás.
Ezek a koncentrátumok hidegen préseltek, a gyümölcs minden jótékony hatását tartalmazzák. Kordában tartják a koleszterint, és immunerősítésre is kiválóak.
Ezért érdemes fogyasztani!
Banán
- Milyen betegségek ellen hatékony?: magas vérnyomás, szív- és érrendszeri problémák, emésztési gondok, depresszió/rossz hangulat.
- Vitaminok, ásványi anyagok: B6-vitamin, C-vitamin, kálium, magnézium, rostok.
- Szabályozza a vérnyomást (kálium miatt).
- Energiát ad, javítja a koncentrációt.
- Segíti az emésztést, védi a bélflórát.
- Csökkenti a stresszt és a fáradtságot.
Gyömbér
- Milyen betegségek ellen hatékony?: megfázás, influenza, emésztési problémák, ízületi gyulladás, hányinger.
- Vitaminok, ásványi anyagok: B6-vitamin, C-vitamin, kálium, magnézium, mangán.
- Gyulladáscsökkentő, antioxidáns.
- Enyhíti a hányingert, tengeri betegséget.
- Erősíti az immunrendszert.
- Serkenti a vérkeringést.
Citrom
- Milyen betegségek ellen hatékony?: megfázás, influenza, skorbut megelőzése, vesekő kockázatának csökkentése.
- Vitaminok, ásványi anyagok: C-vitamin, B-vitaminok kisebb mennyiségben, kálium, kalcium.
- Erős antioxidáns, immunrendszer-erősítő.
- Tisztítja a májat, méregtelenít.
- Segíti a vas felszívódását.
- Gyulladáscsökkentő, fertőtlenítő hatású.
Méz
- Milyen betegségek ellen hatékony?: légúti fertőzések, torokfájás, köhögés, gyomorhurut, sebek.
- Vitaminok, ásványi anyagok: B-vitaminok, C-vitamin, ásványi anyagok: kálium, kalcium, vas, magnézium.
- Természetes antibiotikum, fertőtlenítő.
- Enyhíti a torokfájást, köhögést.
- Sebgyógyító, bőrnyugtató.
- Energiát ad, erősíti az immunrendszert.
Fokhagyma
- Milyen betegségek ellen hatékony?: magas vérnyomás, érelmeszesedés, szív- és érrendszeri betegségek, fertőzések, gombás megbetegedések.
- Vitaminok, ásványi anyagok: C-vitamin, B6-vitamin, mangán, szelén, kalcium.
- Antibakteriális, vírusölő, gombaellenes.
- Vérnyomáscsökkentő, koleszterinszint-csökkentő.
- Erősíti az immunrendszert.
- Segíti a méregtelenítést.
Fekete berkenye (Arónia)
- Milyen betegségek ellen hatékony?: szív- és érrendszeri betegségek, cukorbetegség kiegészítő kezelése, daganatos betegségek megelőzésében segíthet, húgyúti fertőzések.
- Vitaminok, ásványi anyagok: C-vitamin, K-vitamin, folsav, mangán, vas, polifenolok, flavonoidok
- Nagyon erős antioxidáns, az egyik legerősebb gyümölcs
- Csökkenti a vérnyomást, koleszterinszintet.
- Védi a szívet és az ereket.
- Erősíti az immunrendszert, gyulladáscsökkentő.