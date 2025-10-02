5+1 leghatékonyabb immunerősítő a győri vásárcsarnokból

Széchenyi Jánosné – vagy ahogyan a piacon ismerik, „Lángosos Marika” – közel negyven éve kínálja ételeit. Egy korábbi cikkünkben ki is számolta olvasóinknak, hogy legalább egymillió-kétszázezer lángost készített el büfés pályafutása során. Nemcsak finom, házias lángosai és kocsonyái miatt térnek be hozzá, hanem tanácsokért is. Így tettünk mi is: a győri vásárcsarnok nagymamáját, Lángosos Marikát kértük, adjon tippet arra, miként vértezhetjük fel immunrendszerünket az őszi nyavalyák ellen. Ottjártunkkor éppen egy régi vásárlójával, barátnőjével, Peskiné Buza Erzsébettel tartott kávészünetet, így kétszeres erővel gondolkodtak a leghasznosabb őszi immunerősítőkön. Banán, gyömbér, citrom, méz, fokhagyma – ebben az ötösben állapodtak meg közösen immunerősítés gyanánt.

Peskiné Buza Erzsébet és Széchenyi Jánosné, Lángosos Marika szedte össze az ősz legjobb, természetes gyógymódjait. Görgessen lejjebb, hogy megtudja, melyek a leghatékonyabb gyümölcsök, zöldségek immunerősítésre!

Fotó: Molcsányi Máté

Lehetőleg nyersen fogyasszuk ezeket, úgy több vitamin marad bennük

– tanácsolta Erzsébet.

Nem szoktam beteg lenni. Sőt, a napokban hordtam be a téli tüzelőt, öt mázsa fát

– árulta el büszkén Lángosos Marika. Ezen felbuzdulva körbe is jártunk a győri vásárcsarnokban, mennyiért szerezhetjük be egészségünk zálogait.

Banánt a legkedvezőbben 590 forintos kilogrammonkénti áron találtunk, egy kilogramm citromért legalább 1500 forintot kell fizetni, a fokhagymáért 1000 forintot. Gyömbért nem egyszerű találni a csarnokban, csak egy helyen kapni, ráadásul elég borsos áron: 3500 forintot kérnek érte kilogrammonként. Mézet több standnál is árulnak; mi egy győrújbaráti méhésztől, Rum Ferenctől kértünk tanácsot, hogy a sok fajta közül melyik a leghatásosabb az őszi nyavalyák ellen.

Rum Ferenc győrújbaráti mézet kínál őszi nyavalyákra.

Fotó: Molcsányi Máté

A hársmézet ajánlom jó szívvel. Ha a mézes üveget megfordítjuk, és a levegőbuborék lassan indul felfelé, onnan tudjuk, hogy jó minőségű

– adott tanácsot Rum Ferenc.

+1 tipp immunerősítésre: fekete berkenye

Bácskai Tamás a győri vásárcsarnokban évek óta kínálja immunerősítő termékeit, amelyek főként a fekete berkenye áldásos hatásaira építenek. Megtudtuk, azóta fogyasztja a gyümölcsből készült készítményeket, mióta nyaki érelzáródással műtötték.

Bácskai Tamás a fekete berkenyére esküszik, őszi immunerősítésre is kiváló

Fotó: Krizsán Csaba

Jól vagyok

– foglalta össze derűsen Tamás.

Ezek a koncentrátumok hidegen préseltek, a gyümölcs minden jótékony hatását tartalmazzák. Kordában tartják a koleszterint, és immunerősítésre is kiválóak.

Ezért érdemes fogyasztani!

Banán

Milyen betegségek ellen hatékony?: magas vérnyomás, szív- és érrendszeri problémák, emésztési gondok, depresszió/rossz hangulat.

magas vérnyomás, szív- és érrendszeri problémák, emésztési gondok, depresszió/rossz hangulat. Vitaminok, ásványi anyagok: B6-vitamin, C-vitamin, kálium, magnézium, rostok.

B6-vitamin, C-vitamin, kálium, magnézium, rostok. Szabályozza a vérnyomást (kálium miatt).

Energiát ad, javítja a koncentrációt.

Segíti az emésztést, védi a bélflórát.

Csökkenti a stresszt és a fáradtságot.

Gyömbér

Milyen betegségek ellen hatékony?: megfázás, influenza, emésztési problémák, ízületi gyulladás, hányinger.

megfázás, influenza, emésztési problémák, ízületi gyulladás, hányinger. Vitaminok, ásványi anyagok: B6-vitamin, C-vitamin, kálium, magnézium, mangán.

B6-vitamin, C-vitamin, kálium, magnézium, mangán. Gyulladáscsökkentő, antioxidáns.

Enyhíti a hányingert, tengeri betegséget.

Erősíti az immunrendszert.

Serkenti a vérkeringést.

Citrom

Milyen betegségek ellen hatékony?: megfázás, influenza, skorbut megelőzése, vesekő kockázatának csökkentése.

megfázás, influenza, skorbut megelőzése, vesekő kockázatának csökkentése. Vitaminok, ásványi anyagok: C-vitamin, B-vitaminok kisebb mennyiségben, kálium, kalcium.

C-vitamin, B-vitaminok kisebb mennyiségben, kálium, kalcium. Erős antioxidáns, immunrendszer-erősítő.

Tisztítja a májat, méregtelenít.

Segíti a vas felszívódását.

Gyulladáscsökkentő, fertőtlenítő hatású.

Méz

Milyen betegségek ellen hatékony?: légúti fertőzések, torokfájás, köhögés, gyomorhurut, sebek.

légúti fertőzések, torokfájás, köhögés, gyomorhurut, sebek. Vitaminok, ásványi anyagok: B-vitaminok, C-vitamin, ásványi anyagok: kálium, kalcium, vas, magnézium.

B-vitaminok, C-vitamin, ásványi anyagok: kálium, kalcium, vas, magnézium. Természetes antibiotikum, fertőtlenítő.

Enyhíti a torokfájást, köhögést.

Sebgyógyító, bőrnyugtató.

Energiát ad, erősíti az immunrendszert.

Fokhagyma

Milyen betegségek ellen hatékony?: magas vérnyomás, érelmeszesedés, szív- és érrendszeri betegségek, fertőzések, gombás megbetegedések.

vérnyomás, érelmeszesedés, szív- és érrendszeri betegségek, fertőzések, gombás megbetegedések. Vitaminok, ásványi anyagok: C-vitamin, B6-vitamin, mangán, szelén, kalcium.

C-vitamin, B6-vitamin, mangán, szelén, kalcium. Antibakteriális, vírusölő, gombaellenes.

Vérnyomáscsökkentő, koleszterinszint-csökkentő.

Erősíti az immunrendszert.

Segíti a méregtelenítést.

Fekete berkenye (Arónia)