Környezetszennyezés a javából

1 órája

Tonnányi veszélyes hulladék - Illegális autóbontót vitt egy nő Csornán - fotók

Címkék#Győri Járási Ügyészség#autóbontó#autóalkatrész#Csornai Járásbíróság#illegális hulladéklerakó

A Győri Járási Ügyészség vádat emelt azzal a középkorú nővel szemben, aki 2021-től engedély nélkül tárolt bontásra szánt gépjárműveket a csornai lakóhelyén, így az ingatlanon engedély nélkül 11,250 kg hulladékot halmozott fel. Illegális autóbontót számoltak fel.

Kisalföld.hu

A vádirat szerint a nő 2021-től engedély nélkül bontott szét gépjárműveket a csornai lakóhelyén, ezáltal különféle, összesen 11,250 kg hulladékot, bontási törmeléket, autóalkatrészt, gumiabroncsot, szivacshulladékot, valamint elektromos berendezést halmozott fel. Tavaly szintén történt egy hasonló eset Csornán, abban az esetben is illegális autóbontót számoltak fel.

illegális autóbontót ítélt el az Ügyészség.
Beterítette a szemét a csornai ingatlant, illegális autóbontót üzemeltetett a hölgy. Forrás: Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség

Illegális autóbontót működtetett a csornai nő

A járási ügyészség különösen jelentős mennyiségű hulladékra elkövetett hulladékgazdálkodás rendje megsértésének bűntettével vádolta meg a nőt és a vádiratban indítványt tett arra, hogy a Csornai Járásbíróság a büntetlen előéletű vádlottal szemben felfüggesztett börtönbüntetést szabjon ki. 

Forrás: Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség

A nyomozó hatóság által a helyszínen készített fotókon a felhalmozott hulladék látható.

Forrás: Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség

 

 

