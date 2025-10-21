Tonnányi veszélyes hulladék - Illegális autóbontót vitt egy nő Csornán - fotók

A vádirat szerint a nő 2021-től engedély nélkül bontott szét gépjárműveket a csornai lakóhelyén, ezáltal különféle, összesen 11,250 kg hulladékot, bontási törmeléket, autóalkatrészt, gumiabroncsot, szivacshulladékot, valamint elektromos berendezést halmozott fel. Tavaly szintén történt egy hasonló eset Csornán, abban az esetben is illegális autóbontót számoltak fel.

Beterítette a szemét a csornai ingatlant, illegális autóbontót üzemeltetett a hölgy. Forrás: Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség

Illegális autóbontót működtetett a csornai nő

A járási ügyészség különösen jelentős mennyiségű hulladékra elkövetett hulladékgazdálkodás rendje megsértésének bűntettével vádolta meg a nőt és a vádiratban indítványt tett arra, hogy a Csornai Járásbíróság a büntetlen előéletű vádlottal szemben felfüggesztett börtönbüntetést szabjon ki.

A nyomozó hatóság által a helyszínen készített fotókon a felhalmozott hulladék látható.