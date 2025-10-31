október 31., péntek

Közélet

3 órája

Így alakul az állatorvosi ügyelet az ünnepek alatt, erről jó ha tudsz

Címkék#állatorvos#állatorvosi ügyelet#Győr-Moson-Sopron megye

Kisalföld.hu

Győr-Moson-Sopron Vármegye

2025. november 1-2

Az állatorvosi ügyelet csak előzetes telefonos bejelentkezés alapján vehető igénybe, sürgős és életveszélyes esetek ellátására!!!

Csorna város és környéke I.

Csorna-Farád- Jobaháza- Rábatamási- Bogyoszló- Magyarkeresztúr- Sopronnémeti- Szil- Zsebeháza- Potyond- Páli- Vág- Rábasebes- Szany- Szilsárkány- Pásztori- Rábaszentandrás- Sobor- Egyed- Rábapordány- Dör- Rábacsanak

Csorna város és környéke II.

Csorna-Bágyogszovát- Bodonhely- Rábacsécsény- Kisbabot- Rábaszentmihály- Mérges- Kóny- Enese- Bősárkány- Barbacs- Maglóca- Acsalag- Markotabödöge- Cakóháza- Tárnokréti- Rábcakapi- Fehértó- Győrsövényház- Földsziget- Bezi

az ügyelet pénteken 16 órától 21 óráig 

szombaton és vasárnap reggel 8 órától 21 óráig tart

Dr. Hluchány András 06-30/233-4643

________________________________

Győri Kisállatrendelői ügyelet

www.allatorvosiugyeletgyor.hu

________________________________

Kapuvár és Sopron környéke

az ügyelet pénteken 16 órától 21 óráig 

szombaton és vasárnap reggel 8 órától 21 óráig tart

Kapuvár- Agyagosszergény- Fertőendréd- Vitnyéd- Miklósmajor- Osli- Öntésmajor- Babót- Veszkény- Szárföld- Mihályi- Kisfalud- Himód- Gyóró- Vadosfa- Rábakecöl- Edve- Vásárosfalu- Beled- Cirák- Dénesfa- Vica- Hövej

Lővő- Völcsej- Szakony- Zsira- Und- Gyalóka- Egyházasfalu- Újkér- Nemeskér- Iván- Röjtökmuzsaj-Sopronhorpács-Sopronkövesd-Ebergőc-Nagylózs-Pinnye-Fertőd-Fertőszéplak-Répceszemere-Csáfordjánosfa-Csér-Pusztacsalád-Répcevis-Fertőszentmiklós-Sarród-Nyárliget-Tőzeggyármajor,Fertőújlak-Hegykő-Hidegség-Fertőhomok-Csapod-Petőháza-Fertőboz-Pereszteg-Nagycenk-Kópháza

Dr. Varga Bence 06-20/3600-911

 

