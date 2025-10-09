1 órája
Tisztelet az élő győri legendának, az utolsó magyar huszár hadapródnak
Három ezredkürt harsant fel és köszöntötte az utolsó magyar huszár hadapródot a győri Veres iskolában. 98. születésnapján köszöntötték Hajnóczky Bélát.
A 98. születésnapját ünneplő utolsó magyar huszár hadapród, Hajnóczky Béla Széchenyi díjas lovas edzőnek, a Pápai Lovas Club alapítójának és volt elnökének, a Győri lovas Nemzetőr Díszszakasz Egyesület alapító tagjának Vígh Attila, a győri nemzetőrök parancsnoka szervezett ünnepséget, aki felidézte találkozásukat is.
A sokat megélt utolsó magyar huszár hadapród
– A bábolnai lovasiskola után Pápán folytattam tovább tanulmányaimat. Béla bácsi a pápai lovasklub alapítója ott volt lovasedző. Akkor még nem tudtam, hogy huszár hadapród volt, de a megjelenése, ahogy köszönt, ahogy beszélt, ahogyan tanított a lovasságra engem is, aki Bábolnán már tanultam volt huszár tisztektől, más volt. Sokat lehetett tőle tanulni, mint ahogy a mai napig is – emlékezett vissza tisztelettel a parancsnok, majd átadott számára egy emléklapot, tolmácsolva mindazok üdvözletét, akik személyesen nem tudtak részt venni az ünnepségen.
Sorsa egybefonódott a hadseregével
Győrffy-Villám András dandártábornok, a MHKHSz tiszteletbeli elnöke is levélben köszöntötte az ünnepeltet. "A magyar történelem folyamatos harc, küzdelem, csaták története. Ezek hősei a mindenkori katonák, elsősorban a huszárok" A háborúk túlélői békeidőben is folytatták vállalt küldetésüket, hogy ezzel szolgálják tovább a Hazát. A volt huszártisztek, hadapródok a lovas élet területén helyezkedtek el, a tenyésztésben, a sport, vagy a szervezés világában. Hajnóczky Béla életútja a háború végéig akár tíz helységnévvel is összefoglalható: Budapest, Marosvásárhely, Örkény, Nyugat-Magyarország, Ausztria, Németország, Dánia, Pápa, Győr, hogy csak a legfontosabbakat említsük. És mindenhol ló, ló és ló, ám közben háború, annak is a végső, legveszélyesebb szakaszában. Fiatalon, huszár hadapródként a legmagasabb szintű katonai kiképzést kapta, ami Erdélyben, Marosvásárhelyen. a M.Kir. Csaba királyfi Honvéd Gyorsfegyvernemi Hadapródiskolában kezdődött, és Örkénytáborban folytatódott. A front Nyugatra tolódásával a fiatal tisztjelöltek sorsa egybefonódott a hadseregével. Hosszú, viszontagságos vonulás, menekülés végén Dániában kötöttek ki. A téli menet teljesítmények 25-60 kilométer napi haladást jelentettek, hetekig, gyakran méteres hóban, ellenséges támadások elől kitérve. Mi, huszár hagyományőrzők tudjuk igazán, milyen teljesítmény áll a számok mögött...!"
A diktatúra mindenre figyelt
A hazatérés utáni katonatiszti sorsok minden fantáziát túlszárnyalnak. Hajnóczky Béla életkoránál fogva nem került életveszélyes helyzetbe, de a kommunista diktatúra mindenre figyelt. Arra különösen, hogy az osztályidegen fiatalok magasabb iskoláztatását meggátolja. Állatorvos szeretett volna lenni, de még az egyetemi felvételijét is meggátolták, szülei lakását elvették. A katonai pálya folytatása is rövid volt, hadapród múltja miatt a katonai akadémiáról is rövid úton távoznia kellett.
Élő kapocs a múlt, a jelen és a jövő között
A lóhoz való visszatérés útja is göröngyös volt. Lovászként és csődörösként dolgozott, míg végre bekapcsolódhatott a lovassportba. A Pápai Lovasiskola alapító edzőjeként számos tehetséges fiatal lovast indított el a pályán. Bőhm Géza, Vígh Attila, Kocsis László, és sok más versenyző nála kezdett.
- Munkásságát a Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség 2015-ben Arany Érdemkereszttel ismerte el,
- a Magyar Lovas Szövetség pedig a legmagasabb, gr. Széchenyi István emlékéremmel.
Hajnóczky Béla személye élő kapocs a múlt, a jelen és a jövő között. Annak az örkénytábori szakmai, emberi, és nemzeti szellemiségnek a képviselője, amelyet mi is vallunk, és amelyet tőle átvéve adunk át a következő nemzedéknek! Születésnapja alakalmából a huszár hagyományőrzők nevében köszönjük, amit a Haza érdekében tett, és kívánunk további erőt, egészséget!"
A 98. születésnapját ünneplő Hajnóczky Bélát Bolla Kálmán és a Pápai Huszár Egyesület is levélben köszöntötte. Többek között így írt: "A ló tiszteletére, a rend szeretetére és a kifogástalan elegáns viselkedésre nevelte azokat, akiknek megadatott, hogy tanulhattak Béla bácsitól. A halkan kimondott utasításai, amelyeket úgy fogalmazott meg, hogy azokat nem lehetett nem végrehajtani számomra tanulságul szolgáltak egész életemben. Kívánunk jó egészséget, békességet nagy tisztelettel!"
Nehéz, hosszú menet
Hajnóczky Béla, Béla bácsi Budapesten született, de a családja pápai. Édesapja lovaskocsival hordta az árut a városban, így kisgyermekként a lovak között nőtt fel. Nagyapja, édesapja is huszár volt, így nem csoda, hogy a negyedik gimnáziumi év befejezése után, 14 évesen a marosvásárhelyi Magyar Királyi "Csaba királyfi" Honvéd Gyorsfegyvernemi Hadapródiskolába kívánkozott, ahol gépkocsizó lövészszázad, páncélosszázad és huszárszázad is volt, de ő természetesen huszár akart lenni. Béla bácsi jó szívvel emlékezett vissza arra, hogy a hadapródiskolában a lovasoktatást a régi huszárhagyományokra alapozták. A szabályokat a mindennapi életben is be kellett tartani. Jó bajtársi közösség volt, nemhiába hívták a huszárságot elit fegyvernemnek. A bajtársiasság áthatotta az egész életüket, amire később ugyancsak szükségük volt.
Hazahúzta a szíve
A háború ugyanis mindent megváltoztatott. Az 1944/45-ös tanévben Béla bácsi a 4.század III/D osztályába járt. Ősszel jött az elvonulási parancs. Viszontagságos visszavonulás után végül is Rábahidvégre kerültek a huszárok. Novemberben még megtartották a legfelsőbb évesek tisztavatását, de aztán a front elől menekülve elindították a növendékeket Németországba. – Életem egyik legemlékezetesebb és legveszélyesebb időszaka volt a háború alatt az a pár hónap, amikor 1944-ben huszártársaimmal Németországba mentünk. A 8-900 kilométeres út két front között, nagyon gyér ellátással, harmincfokos hidegben, hófúvásokban, lóháton nem kis próbatétel volt – emlékezett vissza a megpróbáltatásokra, a csontig ható hidegről, a lovak mentéséről, az erőltetett menetekről, az éhezésről nem is beszélve. Végül a németek és lengyelek lakta Bombergben, lengyelül Bydgoszczban telepítették le őket, majd 1945 januárjában a szovjet támadásoktól tartva elég nehéz utat tettek meg, amíg eljutottak Dániába. Onnan a háború befejezése után sokan nem tértek vissza, ám Béla bácsit hazahúzta a szíve. A miért vágott neki a nehéz hazavezető útnak kérdésre azt felelte: – Hazahúzott a szívem. Egyedüli gyerek voltam, nem akartam a szüleimet magukra hagyni.
Megrázta a sors
Pedig itthon nem várt rá könnyű sors. Állatorvos szeretett volna lenni, továbbra is a lovak mellett maradni, de mivel katonatisztnek készült, mint "osztályidegen" erre nem volt lehetősége. Állatorvos segédként aztán a pápai mesterséges megtermékenyítő állomáson dolgozott. Tette a dolgát, aztán lassan a lovak, a lovaglás közelébe is visszakerült. Azt, amit huszár hadapródként megtanult, megtapasztalt, továbbadta, továbbörökítette a fiataloknak, hogy tovább éljen a világszerte elismert huszár virtus.