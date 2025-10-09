Tisztelet az élő győri legendának, az utolsó magyar huszár hadapródnak

A 98. születésnapját ünneplő utolsó magyar huszár hadapród, Hajnóczky Béla Széchenyi díjas lovas edzőnek, a Pápai Lovas Club alapítójának és volt elnökének, a Győri lovas Nemzetőr Díszszakasz Egyesület alapító tagjának Vígh Attila, a győri nemzetőrök parancsnoka szervezett ünnepséget, aki felidézte találkozásukat is.

Ezredkürt harsant az utolsó magyar huszár hadapród köszöntésére.

Fotó: B. A.

A sokat megélt utolsó magyar huszár hadapród

– A bábolnai lovasiskola után Pápán folytattam tovább tanulmányaimat. Béla bácsi a pápai lovasklub alapítója ott volt lovasedző. Akkor még nem tudtam, hogy huszár hadapród volt, de a megjelenése, ahogy köszönt, ahogy beszélt, ahogyan tanított a lovasságra engem is, aki Bábolnán már tanultam volt huszár tisztektől, más volt. Sokat lehetett tőle tanulni, mint ahogy a mai napig is – emlékezett vissza tisztelettel a parancsnok, majd átadott számára egy emléklapot, tolmácsolva mindazok üdvözletét, akik személyesen nem tudtak részt venni az ünnepségen.

Hajnóczky Bélát oklevéllel köszöntötte Vígh Attila.

Fotó: B. A.

Sorsa egybefonódott a hadseregével

Győrffy-Villám András dandártábornok, a MHKHSz tiszteletbeli elnöke is levélben köszöntötte az ünnepeltet. "A magyar történelem folyamatos harc, küzdelem, csaták története. Ezek hősei a mindenkori katonák, elsősorban a huszárok" A háborúk túlélői békeidőben is folytatták vállalt küldetésüket, hogy ezzel szolgálják tovább a Hazát. A volt huszártisztek, hadapródok a lovas élet területén helyezkedtek el, a tenyésztésben, a sport, vagy a szervezés világában. Hajnóczky Béla életútja a háború végéig akár tíz helységnévvel is összefoglalható: Budapest, Marosvásárhely, Örkény, Nyugat-Magyarország, Ausztria, Németország, Dánia, Pápa, Győr, hogy csak a legfontosabbakat említsük. És mindenhol ló, ló és ló, ám közben háború, annak is a végső, legveszélyesebb szakaszában. Fiatalon, huszár hadapródként a legmagasabb szintű katonai kiképzést kapta, ami Erdélyben, Marosvásárhelyen. a M.Kir. Csaba királyfi Honvéd Gyorsfegyvernemi Hadapródiskolában kezdődött, és Örkénytáborban folytatódott. A front Nyugatra tolódásával a fiatal tisztjelöltek sorsa egybefonódott a hadseregével. Hosszú, viszontagságos vonulás, menekülés végén Dániában kötöttek ki. A téli menet teljesítmények 25-60 kilométer napi haladást jelentettek, hetekig, gyakran méteres hóban, ellenséges támadások elől kitérve. Mi, huszár hagyományőrzők tudjuk igazán, milyen teljesítmény áll a számok mögött...!"