Eladó ez a győri bár, nézd meg fotókon, milyen most

A győri belvárosban, nagy gyalogos forgalommal rendelkező utcában kínálnak eladásra egy vendéglátásra kialakított épületet. Nem is olyan régen még a Hush bár működött az ingatlanban. Az ingatlanbazar.hu oldalon 149 millió forintért hirdetik az épületet. Terasszal is rendelkezik és három éve teljeskörűen felújították.

Három éve teljesen felújították a Hush bárt, most eladásra kínálják. Fotó: ingatlanbazar.hu

Eladó a Hush bár Győrben

Az épület 252 négyzetméteres, legutóbb vendéglátó egységként üzemeltették. Három éve felújították, modernizálták. A megjelenése modern, ízléses. Szintenkénti tagoltsága külön rendezvények lebonyolítását is lehetővé teszi. Az épület klimatizált, és terasz is van hozzá.

Nézd meg a további fotókat a galériában: