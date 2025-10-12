október 12., vasárnap

Eladó bár

1 órája

Eladó ez a győri bár, nézd meg fotókon, milyen most

Címkék#forgalom#terasz#ingatlanbazar#Hush bár#eladó

Eladó a Hush bár, az épület egy forgalmas, belvárosi utcában van, Győrben. A Hush bár épületét három éve újították fel, klimával ellátott és terasz is tartozik hozzá.

Kisalföld.hu

A győri belvárosban, nagy gyalogos forgalommal rendelkező utcában kínálnak eladásra egy vendéglátásra kialakított épületet. Nem is olyan régen még a Hush bár működött az ingatlanban. Az ingatlanbazar.hu oldalon 149 millió forintért hirdetik az épületet. Terasszal is rendelkezik és három éve teljeskörűen felújították.

Eladó Győrben a Hush bár. 149 millió forintért kínálják.
Három éve teljesen felújították a Hush bárt, most eladásra kínálják. Fotó: ingatlanbazar.hu

Eladó a Hush bár Győrben

Az épület 252 négyzetméteres, legutóbb vendéglátó egységként üzemeltették. Három éve felújították, modernizálták. A megjelenése modern, ízléses. Szintenkénti tagoltsága külön rendezvények lebonyolítását is lehetővé teszi. Az épület klimatizált, és terasz is van hozzá. 

Nézd meg a további fotókat a galériában:

Bárt hirdetnek Győrben

Fotók: ingatlanbazar.hu

A további részletekről itt olvashatsz.

 

