Szemét kupacok a győri Kálóczy téren

Olvasónk jelezte, hogy augusztus óta áldatlan állapotokat tapasztal kora reggel a Kálóczy-téri ligetben. Mint írta a városlakók többsége nem látja ezt, mivel a Győr-Szol munkatársai emberfeletti teljesítménnyel takarítják el a rengeteg hulladékot, de ez akkor sincs jól. A beküldök fotókból is jól látszik, hogy itt nem csak néhány széthagyott sörösüvegről van szó, hanem hulladék halmokról.

Hulladék halmok a Kálóczy-téri bokrokban. A köztisztaságért felelős dolgozók hónapok óta takarítanak a szemetelők után.

A takarítók mindent megtesznek

Többségégeben műanyag leveses tálak és csomagolópapírok alkotják a szemét hegyet, de köztük látható néhány széttépett szemeteszsák. A hulladékot általában a bokrosabb részen hagyják az elkövetők.

Megkérdeztünk néhány járókelőt az utcában, többen mondták, hogy már ők is felfigyeltek arra, hogy a Győr-Szol munkatársainak rengeteg munkába telik, hogy a ligetet tisztán tartsák. József kérdésünkre elmondta, hogy felháborítónak tartja, hogy valaki vagy valakik ilyet tegyenek. A közterületek takarítói így is, tiszteletre méltó módon, más emberek után szedik össze a szemetet, hogy élhető legyen a város. De az, hogy ilyen léptékű hulladékhalmokat kelljen felszámolniuk rendszeresen arra nincsenek szavak.

Egy másik bokor, szintén tele hasonló szeméttel.

Máshonnét kerül ide a hulladék?

Egy másik járókelő, Klára elmondta, hogy a hulladék között gyakran lát teljesen vagy félig széttépett szemeteszsákokat.

–Olyan mintha valaki máshonnét hozná őket a ligetbe majd itt tépné szét. Nem tudom mi oka lehet, de a szemét nem olyan, mintha egy háztartás hulladéka lenne. Takarítók mindig elhordják, de hosszú távon nincs ez így jól. Az esztétika mellett higiéniai szempontból is veszélyes, hiszen az ismétlődően kihelyezett szemétben sok az ételmaradék, ami a patkányokat is ide vonzza.

Nem olyan, mintha háztartási hulladék lenne. A járókelők szerint valaki vagy valakik zsákban hozhatják ide a szemetet, hogy aztán valamiért a ligetben szórják szét azt.

A térségben a szemetelés és az illegális hulladéklerakás, nem csupán a vármegyeszékhely problémája. Tavaly 31,5 köbméter szemetet gyűjtött össze és szállított el a térség erdeiből a Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt.