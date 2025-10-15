október 15., szerda

Teréz névnap

12°
+17
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
HR konferencia

32 perce

Ember központú vállalat építés - 19. alkalommal rendezték meg a HR konferenciát Győrben

Címkék#Győr-Moson-Sopron Vármegye Kereskedelmi és Iparkamara#hr#kereskedelmi és iparkamara#Széchenyi István Egyetem#konferencia

Versenyképes mégis emberközpontú szervezeti felépítés. Ez volt a 19. alkalommal megtartott HR konferencia fő témája. Az eseményen számos, helyi vállalkozó és szakember vett részt.

Dániel Viktória

Tapasztalatcsere, új módszerek megismerése, együttműködések kiépítése. A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara közel két évtizede rendez fórumot HR szakemberekének és cégvezetőkének. Az egész napos előadás és workshop sorozaton olyan aktuális témák kerültek a figyelem középpontjába, mint a munkaerő megtartás, visszajelzési kultúra, átlátható munkahelyi szerepek.

19. alkalommal tartottak HR konferenciát Győrben. Az idei előadások és workshopok középpontjában az emberközpontú szervezeti kultúra kialakítása állt.
19. alkalommal tartottak HR konferenciát Győrben. Az idei előadások és workshopok középpontjában az emberközpontú szervezeti kultúra kialakítása állt.
Fotó: Csapó Balázs

A HR legfontosabb kérdései

Az emberközpontú szervezeti felépítés került a 19. HR konferencia középpontjában. Tompa Krisztián a vármegyei iparkamara titkára köszöntőjében is hangsúlyozta, hogy az elmúlt években még jobban felértékelődött a HR terület fontossága a vállalatok életében. 

– Mi a kamaránál is a mai napig tanuljuk, hogyan kell úgy átszervezni egy vállalatot, hogy a vezetői, tulajdonosi célok teljesüljenek és ezzel egy időben a dolgozók is motiváltak és elégedettek legyenek. A boldog dolgozó boldog ügyfeleket eredményez, így a vállalatok számára az emberség mellett üzleti érdek is, hogy odafigyeljenek az igényekre. Remélem, hogy a mai konferencián a résztvevők számos felismeréssel gazdagodnak arról, hogy az ő vállalatuknak mire van szüksége. Az eseményen résztvevők szakértők, coachok és terapeuták pedig tudnak abban segíteni, hogy ezt hogyan valósítsák meg.

Prof. Dr. Konczosné Szombathelyi Márta a Széchenyi István Egyetem professzora hangsúlyozta a nap kulcsszava lehetne az együttműködés. A konferencián a szakértő tanácsok mellett cégvezetők meséltek saját tapasztalataikról. Emellett 4 workshop-hoz is csatlakozhattak a résztvevők.

Tekintse meg az eseményen készült további fotóinkat:

19. alkalommal rendezték meg a HR konferenciát Győrben

Fotók: Csapó Balázs

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu