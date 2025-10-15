Ember központú vállalat építés - 19. alkalommal rendezték meg a HR konferenciát Győrben

Tapasztalatcsere, új módszerek megismerése, együttműködések kiépítése. A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara közel két évtizede rendez fórumot HR szakemberekének és cégvezetőkének. Az egész napos előadás és workshop sorozaton olyan aktuális témák kerültek a figyelem középpontjába, mint a munkaerő megtartás, visszajelzési kultúra, átlátható munkahelyi szerepek.

19. alkalommal tartottak HR konferenciát Győrben. Az idei előadások és workshopok középpontjában az emberközpontú szervezeti kultúra kialakítása állt.

Fotó: Csapó Balázs

A HR legfontosabb kérdései

Az emberközpontú szervezeti felépítés került a 19. HR konferencia középpontjában. Tompa Krisztián a vármegyei iparkamara titkára köszöntőjében is hangsúlyozta, hogy az elmúlt években még jobban felértékelődött a HR terület fontossága a vállalatok életében.

– Mi a kamaránál is a mai napig tanuljuk, hogyan kell úgy átszervezni egy vállalatot, hogy a vezetői, tulajdonosi célok teljesüljenek és ezzel egy időben a dolgozók is motiváltak és elégedettek legyenek. A boldog dolgozó boldog ügyfeleket eredményez, így a vállalatok számára az emberség mellett üzleti érdek is, hogy odafigyeljenek az igényekre. Remélem, hogy a mai konferencián a résztvevők számos felismeréssel gazdagodnak arról, hogy az ő vállalatuknak mire van szüksége. Az eseményen résztvevők szakértők, coachok és terapeuták pedig tudnak abban segíteni, hogy ezt hogyan valósítsák meg.

Prof. Dr. Konczosné Szombathelyi Márta a Széchenyi István Egyetem professzora hangsúlyozta a nap kulcsszava lehetne az együttműködés. A konferencián a szakértő tanácsok mellett cégvezetők meséltek saját tapasztalataikról. Emellett 4 workshop-hoz is csatlakozhattak a résztvevők.

