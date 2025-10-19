Hamarosan elérkeznek a legforgalmasabb hétvégék - Vigyázzunk az utakon

Csütörtökön kezdődik az iskolai szünet, amely magában foglalja az ősz két legforgalmasabb hétvégéjét. Az egyhetes vakáció október 23-tól (csütörtök) november 2-ig (vasárnap) tart. Az autopalyamatrica.hu szakportál korábbi tapasztalatai alapján mindkét hétvégén kiemelten erős forgalomra lehet számítani az egész országban. A hosszú hétvége megindítja az országot.

A hosszú hétvége megindítja az országot.

Fotó: autopalyamatrica.hu

Őszi hosszú hétvége: erre készüljünk

Ilyenkor szinte minden család útra kel: nagyon sokan használják ki az ’56-os forradalomhoz kapcsolódó hosszú hétvégét utazásra, ráadásul mivel a november 1-i Mindenszentek napja ezúttal szombatra esik, sokan már az október 23-26 közötti négynapos hétvégén felkeresik a temetőket, különösen ha az ország több pontján is mécsest gyújtanak. Akinek van lehetősége, az inkább autóval utazik, különösen, ha nagyobb távolságról van szó.

A településeken értelemszerűen a temetők környékén lehet számítani forgalmi dugókra, az autópályákon és a főutakon pedig jellemzően a fővárosba, illetve a nagyobb városokba vezető utak, leágazások környékén fordulhatnak elő torlódások, napszaktól függetlenül szinte bármikor. Idén több sztrádaszakaszon is felújítási munkák zajlanak, amely sávszűkítésekkel, ideiglenes sebességkorlátozásokkal és forgalomterelésekkel jár. Az ősz legnagyobb munkálata az M7-esen zajló burkolatcsere és az M1-es nagyszabású bővítése, valamint az M30-as egy szakaszának felújítása, amely az előzetes tervekkel ellentétben mégsem lesz kész október végéig. Aki utazást tervez, az ne rutinból tegye, mert ezúttal a kamionstop is a megszokottól eltérően alakul mindkét hétvégén.

Érdemes az autópályamatrica vásárlását is átgondolni, különösen annak, aki mindkét hétvégén kocsiba ül – a helyes választást matrica-tervező is segíti. Emellett nem árt ellenőrizni a meglévő (nem éves) matricák érvényességi idejét is.