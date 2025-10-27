A hosszú élet titkának receptjét a 103 éves Jóska bácsi árulta el, csak követni kell a jó tanácsokat - videó

"A hosszú élet titka a mértékletesség, a szeretet és a munka", - állítja Németh Csóka József Kapuváron. Vegyük biztosra, hogy igaza van, hiszen nála jobban ki tudhatná? Jóska bácsi a napokban betöltötte 103. életévét. Azt mi tesszük hozzá, hogy a géneknek is lehet némi szerepe, hiszen szülei sem voltak rövid életűek, ők is közel kilencven évig éltek. Jóska bácsi a kapuvári önkormányzat bentlakásos idősek otthonában él két éve, ahol nagy szeretettel és tisztelettel veszik körül gondozói és lakótársai. Családja, lánya, unokája és dédunokája is gyakran látogatják. Mi is felkerestük a jeles alkalomból és megkértük, idézze fel életének fontos állomásait és árulja el, mi a hosszú élet titka.

Jóska bácsi mindig mértékletesen élt. Úgy véli, a hosszú élet titka ez, és még a szeretet, amit adunk és kapunk. Fotó: Cs. K. A.

A hosszú élet titka Kapuváron

A Németh Csóka családban 1922. októberében nagy ünnep volt, hiszen az édesanya ikreket szült. A földműves szülők tisztességgel nevelték öt gyermeküket, szegénységben, de a jóra és a becsültre oktatva.

– Édesanyám a szülés előtti napon még a mezőn dolgozott, akkor olyan volt a világ. Amint utána erőre kapott, ugyanúgy tette a dolgát tovább. Sokszor elmondta, amikor hazajött a munkából, a gyerekek már az udvaron várták, annyira éhesek voltak - idézte a csaknem száz évvel ezelőtti eseményeket. Ikertestvérével együtt cipésznek tanultak.

Soha nem csavarogtam, munka nélkül soha, egy percig sem voltam. Mostanáig persze.

A szakmában nem sokáig dolgozott, nem volt annyi munka, kevés volt a kereset. Jászberényben elvégezte a hűtőgép szerelői tanfolyamot, majd kitanulta a gumis mesterséget is. Finommechanikai üzemben helyezkedett el, utána pedig a vagongyárban, onnan ment nyugdíjba.

Életébe, sorsának alakulásába fiatalon beleszólt a második világháború.

Három év hadifogság, sokan meghaltak

– 1943-ban vonultam be. A háború végén úgy volt, hogy indulunk haza, Magyarországra, amikor az utolsó napon deportáltak bennünket, szovjet fogságba kerültünk. Napokon keresztül utaztunk embertelen körülmények között, éjjel-nappal, amikor végül megérkeztünk Bakuba. 1945. augusztusában táborokba osztottak, sátrakban laktunk, lehettünk kétszázan-kétszázötvenen. Háromemeletes ágyaink voltak, rengeteg volt a bolha. Havonta egyszer fürödhettünk, borotválkozhattunk és akkor fertőtlenítették is a területet, illetve ruhát is válthattunk. Három hónapig vasútépítésen dolgoztunk. Napi húsz deka kenyeret kaptunk és káposztalevest. Negyven kilósra fogytam. Aztán átraktak a műhelybe, ahol lábbeliket javítottam és fatalpú cipőket. Bakancsokat készítettem a tiszteknek. A mesterségem mentette meg az életemet akkor, mert másként biztos nem éltem volna túl. Kegyetlen világ volt, a három hónap alatt a foglyok fele meghalt. Sokan nem foglalkoztak az élelemmel és inkább cigarettára cserélték el azt a kevéske kenyeret. Ők nem is maradtak meg. Két-három szippantásért odaadták az élelmet.

Jóska bácsi egy nap híján három évig volt fogságban, 1948. augusztus 19-én ért haza. "Három évet töltöttem távol a családomtól, a rettenet mélyén" - gondolt vissza azokra az időkre. Szülei közben semmit nem tudtak róla, hiszen nem érkezett levél tőle.

Szeretettel ápolta feleségét

1955-ben nősült meg, érdekességként említette, hogy ikertestvérével testvéreket vettek feleségül. Jóska bácsiéknál egy gyermek született, a lánya. Egy unokájuk lett, aki ugyancsak egy dédunokával ajándékozta meg nagyapját. Feleségével negyvenhét évig éltek együtt, Jóska bácsi nagy szeretettel és odaadással ápolta párját, aki sokáig betegeskedett. 96 éves koráig aztán

egyedül élt,

ellátta magát,

a házat,

a nagy kertet és kerékpárral közlekedett. Akkor megbetegedett és lányához költözött, társasházi lakásba. Nehezen fogadta el az új környezetet, hiányzott neki a megszokott lakóhely, a kert. A mozgásból azonban nem engedett, mindennap megtette szokásos sétaútját, délelőtt és délután is.

Két évvel ezelőtt költözött a kapuvári idősek otthonába, ahol gondozói igyekeznek a legjobb körülményeket teremteni számára. Ha kedve van, részt vesz az intézmény rendezvényein és a sétából ott sem enged, a mindennapos mozgáshoz ragaszkodik.