3 órája
A hosszú élet titkának receptjét a 103 éves Jóska bácsi árulta el, csak követni kell a jó tanácsokat - videó
Akit érdekel a hosszú élet titka, mindenképpen keresse fel Kapuváron Németh Csóka Józsefet. Igaz, Jóska bácsi csak a "saját receptjét" tudja megadni, hosszú élet: mértékletesség az italban, az ételben, sok munka és még több szeretet. Talán utóbbi a legfontosabb, tartja Kapuvár legidősebb lakója. Jóska bácsi 103 éves lett a napokban.
"A hosszú élet titka a mértékletesség, a szeretet és a munka", - állítja Németh Csóka József Kapuváron. Vegyük biztosra, hogy igaza van, hiszen nála jobban ki tudhatná? Jóska bácsi a napokban betöltötte 103. életévét. Azt mi tesszük hozzá, hogy a géneknek is lehet némi szerepe, hiszen szülei sem voltak rövid életűek, ők is közel kilencven évig éltek. Jóska bácsi a kapuvári önkormányzat bentlakásos idősek otthonában él két éve, ahol nagy szeretettel és tisztelettel veszik körül gondozói és lakótársai. Családja, lánya, unokája és dédunokája is gyakran látogatják. Mi is felkerestük a jeles alkalomból és megkértük, idézze fel életének fontos állomásait és árulja el, mi a hosszú élet titka.
A hosszú élet titka Kapuváron
A Németh Csóka családban 1922. októberében nagy ünnep volt, hiszen az édesanya ikreket szült. A földműves szülők tisztességgel nevelték öt gyermeküket, szegénységben, de a jóra és a becsültre oktatva.
– Édesanyám a szülés előtti napon még a mezőn dolgozott, akkor olyan volt a világ. Amint utána erőre kapott, ugyanúgy tette a dolgát tovább. Sokszor elmondta, amikor hazajött a munkából, a gyerekek már az udvaron várták, annyira éhesek voltak - idézte a csaknem száz évvel ezelőtti eseményeket. Ikertestvérével együtt cipésznek tanultak.
Soha nem csavarogtam, munka nélkül soha, egy percig sem voltam. Mostanáig persze.
A szakmában nem sokáig dolgozott, nem volt annyi munka, kevés volt a kereset. Jászberényben elvégezte a hűtőgép szerelői tanfolyamot, majd kitanulta a gumis mesterséget is. Finommechanikai üzemben helyezkedett el, utána pedig a vagongyárban, onnan ment nyugdíjba.
Életébe, sorsának alakulásába fiatalon beleszólt a második világháború.
Három év hadifogság, sokan meghaltak
– 1943-ban vonultam be. A háború végén úgy volt, hogy indulunk haza, Magyarországra, amikor az utolsó napon deportáltak bennünket, szovjet fogságba kerültünk. Napokon keresztül utaztunk embertelen körülmények között, éjjel-nappal, amikor végül megérkeztünk Bakuba. 1945. augusztusában táborokba osztottak, sátrakban laktunk, lehettünk kétszázan-kétszázötvenen. Háromemeletes ágyaink voltak, rengeteg volt a bolha. Havonta egyszer fürödhettünk, borotválkozhattunk és akkor fertőtlenítették is a területet, illetve ruhát is válthattunk. Három hónapig vasútépítésen dolgoztunk. Napi húsz deka kenyeret kaptunk és káposztalevest. Negyven kilósra fogytam. Aztán átraktak a műhelybe, ahol lábbeliket javítottam és fatalpú cipőket. Bakancsokat készítettem a tiszteknek. A mesterségem mentette meg az életemet akkor, mert másként biztos nem éltem volna túl. Kegyetlen világ volt, a három hónap alatt a foglyok fele meghalt. Sokan nem foglalkoztak az élelemmel és inkább cigarettára cserélték el azt a kevéske kenyeret. Ők nem is maradtak meg. Két-három szippantásért odaadták az élelmet.
Jóska bácsi egy nap híján három évig volt fogságban, 1948. augusztus 19-én ért haza. "Három évet töltöttem távol a családomtól, a rettenet mélyén" - gondolt vissza azokra az időkre. Szülei közben semmit nem tudtak róla, hiszen nem érkezett levél tőle.
Szeretettel ápolta feleségét
1955-ben nősült meg, érdekességként említette, hogy ikertestvérével testvéreket vettek feleségül. Jóska bácsiéknál egy gyermek született, a lánya. Egy unokájuk lett, aki ugyancsak egy dédunokával ajándékozta meg nagyapját. Feleségével negyvenhét évig éltek együtt, Jóska bácsi nagy szeretettel és odaadással ápolta párját, aki sokáig betegeskedett. 96 éves koráig aztán
- egyedül élt,
- ellátta magát,
- a házat,
- a nagy kertet és kerékpárral közlekedett. Akkor megbetegedett és lányához költözött, társasházi lakásba. Nehezen fogadta el az új környezetet, hiányzott neki a megszokott lakóhely, a kert. A mozgásból azonban nem engedett, mindennap megtette szokásos sétaútját, délelőtt és délután is.
Két évvel ezelőtt költözött a kapuvári idősek otthonába, ahol gondozói igyekeznek a legjobb körülményeket teremteni számára. Ha kedve van, részt vesz az intézmény rendezvényein és a sétából ott sem enged, a mindennapos mozgáshoz ragaszkodik.
"Nem ittam, nem dohányoztam"
– Nem ittam, nem dohányoztam, ez talán a hosszú élet titka és az, hogy mértékkel ettem, de sokat dolgoztam. Nagyon szeretem a tejet, minden nap iszom. Nagyon sok gyümölcsöt ettem, meg mézet. És az édesség, azt is nagyon szerettem - sorolta. Lánya mondta el, hogy a sütemény, a csokoládé a mai napig édesapja kedvencei közé tartozik. Gyakran még a rizst is cukorral kéri és mindezek mellett soha nem volt 65 kilónál több.
A hosszú élet titka lehet még a szeretet, a szerető család, ami körülvett engem
- gondolkodott el Kapuvár legidősebb lakója. Lánya tette hozzá, hogy Jóska bácsi sok szeretetet adott és sokat is kapott vissza élete során. Minden bizonnyal ez is hozzájárult testi-lelki egészségéhez.