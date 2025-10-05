53 perce
Hobo és Takáts Tamás a Szerencsekoncertek csornai színpadán, koncerteztek a legendák - fotók
Hobo és a Takáts Tamás Blues Band voltak a vendégei a Szerencsekoncertek című programsorozat csornai állomásának. Megtelt a város piactere, sokan voltak kíváncsiak Hobo és Takáts Tamás fellépésre.
Szombaton este Csornára érkezett a Szerencsejáték Zrt. Szerencsekoncertek programsorozata, Hobo és Takáts Tamás koncerteztek. Igazi legendák szórakoztatták a közönséget a piactéren felállított színpadon. A Szerencsejáték Zrt. a hatoslottó megújulását ünnepli a több mit nyolcvan állomásos koncertsorozattal. Hobo és Takáts Tamás is interjút adott a kisalfold.hu-nak.
Koncert Hoboval és Takáts Tamással
A két fellépővel készített interjúinkat a későbbiekben olvashatják. A beszélgetésekből kiderül majd, hogy Hobo és Takáts Tamás milyen viszonyban vannak a szerencsejátékkal, miként emlékeznek vissza a régi, rábaközi bulikra és mivel töltik "üres" óráikat, mivel pihenik ki magukat és töltődnek fel?
Nézze meg képgalériánkat:
Mindkét sztár ugyanolyan lelkesedéssel végzi a dolgát, mint évtizedekkel ezelőtt, egymást érik a koncertek, fellépések. A Hobo 80 koncertsorozat derekán lévő Hobo például elárulta, hogy mindent meghívást szívesen fogad, és nem tesz különbséget a helyszínek között. "Kocsmákba, templomokban és börtönökben is játszom" -jegyezte meg.
Takáts Tamás többek között arról is beszélt, hogy a legjobb dolga egy zenész családjának van, hiszen ő egész héten otthon van és csak hétvégén indul el dolgozni.