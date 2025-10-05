Hobo és Takáts Tamás a Szerencsekoncertek csornai színpadán, koncerteztek a legendák - fotók

Szombaton este Csornára érkezett a Szerencsejáték Zrt. Szerencsekoncertek programsorozata, Hobo és Takáts Tamás koncerteztek. Igazi legendák szórakoztatták a közönséget a piactéren felállított színpadon. A Szerencsejáték Zrt. a hatoslottó megújulását ünnepli a több mit nyolcvan állomásos koncertsorozattal. Hobo és Takáts Tamás is interjút adott a kisalfold.hu-nak.

Hobo is fellépett Csornán, a Szerencsejáték Zrt. koncertsorozatának keretében. Fotó: Molcsányi Máté

Koncert Hoboval és Takáts Tamással

A két fellépővel készített interjúinkat a későbbiekben olvashatják. A beszélgetésekből kiderül majd, hogy Hobo és Takáts Tamás milyen viszonyban vannak a szerencsejátékkal, miként emlékeznek vissza a régi, rábaközi bulikra és mivel töltik "üres" óráikat, mivel pihenik ki magukat és töltődnek fel?

