október 5., vasárnap

Aurél névnap

13°
+11
+2
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Megtelt a város piactere

2 órája

Hobo és Takáts Tamás a Szerencsekoncertek csornai színpadán, koncerteztek a legendák - fotók

Címkék#koncertsorozat#Szerencsejáték Zrt#legenda#Takáts Tamás#Szerencsekoncertek#Hobo

Hobo és a Takáts Tamás Blues Band voltak a vendégei a Szerencsekoncertek című programsorozat csornai állomásának. Megtelt a város piactere, sokan voltak kíváncsiak Hobo és Takáts Tamás fellépésre.

Cs. Kovács Attila

Szombaton este Csornára érkezett a Szerencsejáték Zrt. Szerencsekoncertek programsorozata, Hobo és Takáts Tamás koncerteztek. Igazi legendák szórakoztatták a közönséget a piactéren felállított színpadon. A Szerencsejáték Zrt. a hatoslottó megújulását ünnepli a több mit nyolcvan állomásos koncertsorozattal. Hobo és Takáts Tamás is interjút adott a kisalfold.hu-nak.

Csornára érkezett a Szerencsekoncertek című koncertsorozat, a Szerencsejáték Zrt. szervezésében. Hobo és Takács Tamás lépett fel.
Hobo is fellépett Csornán, a Szerencsejáték Zrt. koncertsorozatának keretében. Fotó: Molcsányi Máté

Koncert Hoboval és Takáts Tamással

A két fellépővel készített interjúinkat a későbbiekben olvashatják. A beszélgetésekből kiderül majd, hogy Hobo és Takáts Tamás milyen viszonyban vannak a szerencsejátékkal, miként emlékeznek vissza a régi, rábaközi bulikra és mivel töltik "üres" óráikat, mivel pihenik ki magukat és töltődnek fel?

Nézze meg képgalériánkat:

Csornán lépett fel Hobo és Takáts Tamás

Fotók: Molcsányi Máté

Mindkét sztár ugyanolyan lelkesedéssel végzi a dolgát, mint évtizedekkel ezelőtt, egymást érik a koncertek, fellépések. A Hobo 80 koncertsorozat derekán lévő Hobo például elárulta, hogy mindent meghívást szívesen fogad, és nem tesz különbséget a helyszínek között. "Kocsmákba, templomokban és börtönökben is játszom" -jegyezte meg.

Takáts Tamás Fotó: Molcsányi Máté

Takáts Tamás többek között arról is beszélt, hogy a legjobb dolga egy zenész családjának van, hiszen ő egész héten otthon van és csak hétvégén indul el dolgozni.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu