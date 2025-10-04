október 4., szombat

Ferenc névnap

13°
+15
+2
Koncert

1 órája

Nézze meg fotókon Hobo és Takáts Tamás csornai koncertjét

Címkék#csornai#Takáts Tamás Blues Band#szerencsekoncertek#Hobo

Hobo és Takáts Tamás csornai koncertjéről hoztuk el a legjobb pillanatokat.

Kisalföld.hu

A Hatoslottó bemutatja: Szerencsekoncertek országszerte több mint 80 településre visz koncertélményt. Szombaton Csornán igazi legendák, Hobo és a Takáts Tamás Blues Band adott felejthetetlen koncertet.

Hobo
Hobo adta az egyik koncertet Csornán.
Fotó: Molcsányi Máté

Hobo és a Takáts Tamás Blues Band

Galériában mutatjuk a legjobb pillanatokat:

Csornán lépett fel Hobo és Takáts Tamás

Fotók: Molcsányi Máté

 

