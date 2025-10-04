Koncert
1 órája
Nézze meg fotókon Hobo és Takáts Tamás csornai koncertjét
Hobo és Takáts Tamás csornai koncertjéről hoztuk el a legjobb pillanatokat.
A Hatoslottó bemutatja: Szerencsekoncertek országszerte több mint 80 településre visz koncertélményt. Szombaton Csornán igazi legendák, Hobo és a Takáts Tamás Blues Band adott felejthetetlen koncertet.
Hobo és a Takáts Tamás Blues Band
Galériában mutatjuk a legjobb pillanatokat:
Csornán lépett fel Hobo és Takáts TamásFotók: Molcsányi Máté
