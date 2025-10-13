október 13., hétfő

Közös program

Erasmus Nap a Hildben

Közös program a tavalyi lipcsei Erasmus+ projektben részt vevő diákokkal és az idei résztvevőkkel. Hildes a Rómerben.

Gyurina Zsolt

A Győri SZC Hild Építőipari Technikum szervezésében hétfőn Erasmus Napot tartottak a győri Rómer Házban. A hildes programban szerepelt ismerkedés, információs nap, workshop, pályaorientációs alkalom. 

Hildes az Erasmus projektekben
Hildesek az Erasmus projektekben.
Fotó: Csapó Balázs

Hildesek az Erasmus projektekben

Bemutatták, hogy az Erasmus+ projekteken való részvétel mennyi közvetlen és közvetett előnyt és lehetőséget tartogat a résztvevő diákok, a felkészítő tanárok, és az iskola számára. Elhangzott, hogy mennyire fontos a középiskolás, de már az általános iskolai tanulmányok alatt is a nemzetközi kapcsolatokban való részvétel. Józsa Tamás Hild-igazgató, projektmenedzser köszöntője után a prezentációk következtek, majd közös (hildes és általános iskolás diákok) workshopja kiscsoportokban. - A cél volt, hogy közös programot valósítsunk meg a tavalyi lipcsei Smart Home Erasmus+ projektben részt vevő diákokkal és az idei résztvevőkkel. A futó Erasmus+ projektünk témája pedig a szemléletformálás, tapasztalatszerzés, tudásmegosztás az épületinformációs modellezés területén az építészeti oktatásban - foglalta össze Józsa Tamás igazgató.

Erasmus Nap a Hildben

Fotók: Csapó Balázs

 

 

