Erasmus Nap a Hildben

A Győri SZC Hild Építőipari Technikum szervezésében hétfőn Erasmus Napot tartottak a győri Rómer Házban. A hildes programban szerepelt ismerkedés, információs nap, workshop, pályaorientációs alkalom.

Hildesek az Erasmus projektekben.

Fotó: Csapó Balázs

Bemutatták, hogy az Erasmus+ projekteken való részvétel mennyi közvetlen és közvetett előnyt és lehetőséget tartogat a résztvevő diákok, a felkészítő tanárok, és az iskola számára. Elhangzott, hogy mennyire fontos a középiskolás, de már az általános iskolai tanulmányok alatt is a nemzetközi kapcsolatokban való részvétel. Józsa Tamás Hild-igazgató, projektmenedzser köszöntője után a prezentációk következtek, majd közös (hildes és általános iskolás diákok) workshopja kiscsoportokban. - A cél volt, hogy közös programot valósítsunk meg a tavalyi lipcsei Smart Home Erasmus+ projektben részt vevő diákokkal és az idei résztvevőkkel. A futó Erasmus+ projektünk témája pedig a szemléletformálás, tapasztalatszerzés, tudásmegosztás az épületinformációs modellezés területén az építészeti oktatásban - foglalta össze Józsa Tamás igazgató.