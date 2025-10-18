Helytörténeti séta csornai kapukhoz, világháborús emlékek és vallási szimbólumok a belvárosban

A könyvtári napok keretében helytörténeti sétára hívta a helybelieket a csornai Martincsevics Károly Városi Könyvtár a közelmúltban. A túrát ezúttal is Szalay Balázs helytörténeti kutató vezette és a Csorna öt kapuja címet adta a sétának. A belvárosban, a premontrei rendház déli bejáratánál volt az első állomása és a premontrei rendházhoz tértek vissza a résztvevők: a templom bejárati ajtaját nézték meg közelebbről.

Szalay Balázs a helytörténeti sétán a tragikus sorsú Kiss család házánál mesélte el a világháború idején történteket. Fotó: Cs. K. A.

Helytörténeti séta nevezetes kapukhoz

Az apátságtól keletre felé annak idején a rendház gazdasági épületei álltak és ahol most társasházak vannak, egykor szintén volt egy kijárat. Jellegzetessége volt a Szent Mihály-szobor, régi fotókon jól látható az apátság védőszentjének alakja. Amikor elbontották ott a kerítést és a kaput, a szobor átkerült mai helyére, a park felé nyíló kapu tetejére, ismertette a múltat Szalay Balázs. A déli kapuról, mely a főútra nyílik, elmondta: a világháborúban, amikor katonai teherautók jártak ki-be, megsérült és csak később állították helyre.

Következő lépésként a Palotasoron, a sarki épületet, a Kokas-házat nézte meg a csoport. Szalay Balázs felhívta a figyelmet a

sarokablakot tartó atlaszokra, a

házat díszítő domborművekre és a

bejárat fölötti toronyrészen elhelyezett kakasra, mely a család nevére is utalhat. A Kokas-ház alapító levelét egy felújítás során a padláson, a tetőszerkezet gerendái közé rejtve találták meg, benne Kokasék leírták az építkezés évét és a nagy család tagjait is felsorolták. Ebből a családból származott dr. Kokas Lajos, a csornai kórház alapító-főorvosa is. Szülei, Kokas Ferenc és Hauer Mária jómódú és elismert kereskedői voltak a településnek. A família sírjai a Szent Antal-temetőben, a kápolna mögött vannak.

Az Erzsébet királyné utcában folytatódott a múltidézés, a néhai Kiss József házánál, ahol egykor pékséget működtetett a tulajdonos. Szalay Balázs egy szomorú történetet mesélt el a második világháborúból. Eszerint 1945. virágvasárnapján Kiss József vidéki rokonoknak vitt élelmet, felesége pedig három gyermekükkel maradt otthon. Légi támadás érte Csornát, mindenki menekült, ahova tudott. Kiss Józsefné nagyobb gyermekeit féltve és keresve rohant ki az utcára, karjában alig egy éves kislányával. Géppuska sorozat végzett vele, kislánya fél szemére megvakult. A helytörténeti séta innen a Szent Antal-temetőbe vezetett, ahol megjelentek fejet hajtottak a Kokas család és Kiss Józsefék sírjánál is.