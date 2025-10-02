Önzetlen adomány a kislánytól: zsebpénzét ajánlotta fel az izomsorvadásban szenvedő beteg sarródi kisfiúnak

A napokban olvastam egy történetet, amely azok mellett, hogy rendkívüli módon meghatott, el is gondolkodtatott. Egy iskolás kislányról szólt, aki minden jó jegyéért jutalmat kapott a szüleitől, azonban a szorgalmával összegyűjtött szép összeget nem magára, vagy régi álmára költötte, hanem odaajándékozta egy olyan gyermeknek (Heiner Bruno), akinek szerinte sokkal nagyobb szüksége van rá.

Nem először fogtak össze Heiner Brunoért. Képünkön a tavalyi Hal,- és vadételfőző fesztiválon, melynek bevételét szintén felajánlották a családnak Fotó: Kisalföld archív

Heiner Bruno története talán senki előtt nem ismeretlen.

Ő az a sarródi kisfiú, akinél a genetikai vizsgálat megerősítette, hogy Duchanne-féle izomsorvadásban szenved. A betegség terjedését egy génterápiával lehet megállítani, amelyet külföldön végeznének el, a költsége viszont hozzávetőlegesen másfél milliárd forint.

A kislány is találkozott Bruno történetével, ami annyira megérintette, hogy úgy döntött, nem magára költi a pénzt, hanem teljes egészében neki adja. Több mint százezer forintról mondott le azért, hogy valaki másnak könnyebb legyen.

Engem különösen az fogott meg ebben a történetben, hogy mindez nem egy felnőtt, hanem egy gyermek döntése volt.

Gyakran azt gondoljuk, hogy a gyerekek még „csak tanulják az életet”, de ez a történet megmutatja: sokszor éppen ők azok, akik a legtisztábban képesek látni, mi az igazán fontos.

A kislány példája azt üzeni, hogy a nagylelkűség és az önzetlenség nem kor kérdése, hanem szív dolga.

Ez a történet emlékeztet arra is, hogy minden apró jótettnek óriási ereje lehet. Egy ilyen gesztus nemcsak annak ad erőt, aki kapja, hanem mindannyiunknak, akik hallunk róla.

Azt mutatja: bármikor dönthetünk úgy, hogy nem csak magunkra gondolunk, hanem másokra is. És talán ettől egy kicsit jobb is lesz a világ.