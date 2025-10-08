október 8., szerda

Elismerések

57 perce

Köszönetet mondott a település - átadták a Díszpolgári és a „Hegykő Községért” díjakat

Címkék#díszpolgár#Hegykő#elismerés

Egy település életében mindig különleges pillanat, amikor együtt ünnepelhetik azokat, akik munkájukkal és példamutatásukkal sokat tesznek a faluért. Hegykőn a Szent Mihály-napi búcsú szentmiséjén adták át a Hegykő Község Díszpolgára és a Hegykő Községért díjakat.

Varga Henrietta

Az ünnepi eseményen Szigethi István polgármester és dr. Jakab Zsolt jegyző adták át az elismeréseket azoknak, akik hosszú éveken át kitartóan dolgoztak Hegykő közösségéért és fejlődéséért.

Hegykő
A hegykői templomban adták át az idei Szent Mihály-napi elismeréseket. Fotó: Rombai Péter

Hegykő elismerései

A Hegykő Község Díszpolgára címet idén Völgyi János kapta. 1975 óta él a faluban, tanárként több generációt tanított, a rendszerváltás óta pedig aktív részese a közéletnek. Három cikluson keresztül volt polgármester, később képviselőként és alpolgármesterként is szolgálta a falut. Nevéhez fűződik a Pro Cultura Hegykő Közalapítvány megalapítása, amely a helyi kulturális élet fontos része lett. Művészként is ismert: fest, verseket ír, több önálló kötete is megjelent. Munkáját és elhivatottságát a község nagyra értékeli.

Hegykő díszpolgára Völgyi János lett. Képünkön Szigethi István polgármesterrel és dr. Jakab Zsolt jegyzővel. Fotó: Rombai Peter

A „Hegykő Községért” díjat három kiemelkedő személy, illetve házaspár vehette át:

  • Vargháné Horváth Bernadett, aki hosszú éveken át vezette az óvodát, és öt cikluson keresztül volt tagja a képviselő-testületnek. Elhivatottsága és példamutató munkája sokat tett a gyerekekért és a közösségért.
  • Zambó István, aki évtizedeken át dolgozott az önkormányzatban, a pénzügyi bizottság elnökeként mindig felelősséggel és lelkiismeretesen végezte munkáját.
  • Cseh Zoltán és Cseh Zoltánné, akik Hegykő építészeti és kulturális örökségének megőrzéséért tevékenykednek. A Csipkeház létrehozásával és működtetésével maradandó értéket teremtettek. A díjat Cseh Zoltánné vette át.

Átadták a Díszpolgári és a „Hegykő Községért” díjakat

Fotók: Rombai Péter

Az ünnepség meghitt hangulatban zajlott, és mindenkiben megerősítette azt az érzést, hogy Hegykő igazi ereje az itt élő emberekben rejlik.  Ahogy az ünnepi beszédben elhangzott: 

Az elismerések nemcsak emlékek, hanem erőforrások is. Bizonyítékai annak, hogy a közösség figyel és értékeli a hűséget, az önzetlenséget és a kitartást.

 

