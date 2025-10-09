1 órája
A térség első hegesztő vizsgabázisa jött létre Győrben
Minősítő tanúsítványt vehetett át csütörtökön a győri Lukács-iskola hegesztőműhelye. Ezzel a nyugat-magyarországi régió első hegesztő vizsgabázisa jött létre. A tanúsított vizsgabázison a hegesztők modern eszközökkel és ipari környezethez közeli feltételek mellett sajátítják el a szakmai ismereteket, felkészülhetnek a különböző minősítési eljárásokra és vizsgát tehetnek. Az eseményen megtudtuk, hogy a jó hegesztő ritka, nagyon keresett és bizony éppen ezért nagyon jó fizetést kínálnak neki.
Minősítő tanúsítványt vehetett át csütörtökön a győri Lukács-iskola hegesztőműhelye. Ezzel a nyugat-magyarországi régióban először jött létre olyan tanúsított oktatási és vizsgaközpont, ahol a hegesztők gyakorlati képzése, szakmai felkészítése és hivatalos minősítése egységes, nemzetközileg elismert szabványok szerint zajlik. A partnercég a Lukács Sándor Szakközépiskola. Az eseményen Magyarország egyik piacvezető tanúsító cége, az ÉMI-TÜV SÜD Kft. képviselői ünnepélyes keretek között adták át a tanúsítványt a vizsgabázist működtető cég részére.
Hegesztők gyakorlati képzése a Lukácsban
A tanúsított vizsgabázison a hegesztők modern eszközökkel és ipari környezethez közeli feltételek mellett sajátítják el a szakmai ismereteket, felkészülhetnek a különböző minősítési eljárásokra, vizsgát tehetnek, amelynek sikeres teljesítésével olyan tanúsítványt szereznek, amelyet a hazai és nemzetközi iparágak is elfogadnak. A tanúsítvány átadásakor elhangzott, hogy a vizsgabázis hozzájárul ahhoz, hogy a régió ipari és gyártó vállalatai megfelelően képzett munkaerőhöz jussanak, erősítve a térség gazdaságát és versenyképességét.
Az eseményen Szarvas László, a Lukács gyakorlati képzésért felelős igazgatóhelyettese köszöntőjét azzal kezdte, hogy az ember nem állhat meg, mindig újat kell tanulnia. - Egy iskola akkor jó, ha az óra végén a diák nem a kilincset keresi, hanem még örömmel marad bent a teremben, esetleg beszélget a tanárral, keresi azt, hogyan tanulhatna újat - fogalmazott. Kifejtette, hogy mérföldkő az intézmény életében a most megkapott tanúsítvány. Bizonyítéka annak, hogy az iskolában megfelelő szintű tudást adhatnak át a tanulóknak. Hangsúlyozta, hogy az építőiparban egyre inkább csak olyan szakember fognak foglalkoztatni, akinek megfelelő minősítése van. Jelenleg a Lukács-iskolában negyven-ötven fő tanul hegesztőnek, minden képzési formát figyelembe véve.
Fotók: Csapó Balázs
A jó ritka hegesztő, magas fizetéssel csábítják
Ábel Áron, a ÉMI-TÜV SÜD Kft. minősítő cég magyarországi régióvezetője, szakértő elmondta, hogy ez a minősítés azt jelenti, hogy az iskolában helyben mindent megadhatnak annak, aki hegesztőként szeretne dolgozni és a szakmában megalapozni a jövőjét. Subáné Máj Judit, a ÉMI-TÜV SÜD Kft. nyugat-magyarországi régióvezetője elmondta, hogy ritka a jó hegesztő. Pedig érdemes belevágni a szakma elsajátításába, mert nagyon keresik őket. Egy hegesztő órabére jelenleg Győrben bruttó három-négyezer forint, minősítettként ugyanez már öt-hatezer forintra ugrik. Egy jó hegesztő mindennel együtt akár nettó hat-nyolcszázezer forintot is megkereshet egy hónap alatt - vagy akár még ennél is többet.
A győri Lukács-iskola Nyugat-Magyarország legnagyobb technikuma, amelyben jelenleg 1600-an tanulnak a hat hektáros területen. A körülbelül száz négyzetméteres hegesztőműhelyt fél éve adták át. Az iskolában hegesztő szaktudást a fiatalok három év alatt szerezhetnek, míg felnőttképzés keretében a képzettséget (mellyel már lehet dolgozni) hat-hét hónap alatt lehet megszerezni.