október 9., csütörtök

Dénes névnap

15°
+19
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Minősítő tanúsítvány

1 órája

A térség első hegesztő vizsgabázisa jött létre Győrben

Címkék#vizsgaközpont#munkaerő#vállalat

Minősítő tanúsítványt vehetett át csütörtökön a győri Lukács-iskola hegesztőműhelye. Ezzel a nyugat-magyarországi régió első hegesztő vizsgabázisa jött létre. A tanúsított vizsgabázison a hegesztők modern eszközökkel és ipari környezethez közeli feltételek mellett sajátítják el a szakmai ismereteket, felkészülhetnek a különböző minősítési eljárásokra és vizsgát tehetnek. Az eseményen megtudtuk, hogy a jó hegesztő ritka, nagyon keresett és bizony éppen ezért nagyon jó fizetést kínálnak neki.

Gyurina Zsolt

Minősítő tanúsítványt vehetett át csütörtökön a győri Lukács-iskola hegesztőműhelye. Ezzel a nyugat-magyarországi régióban először jött létre olyan tanúsított oktatási és vizsgaközpont, ahol a hegesztők gyakorlati képzése, szakmai felkészítése és hivatalos minősítése egységes, nemzetközileg elismert szabványok szerint zajlik. A partnercég a Lukács Sándor Szakközépiskola. Az eseményen Magyarország egyik piacvezető tanúsító cége, az ÉMI-TÜV SÜD Kft. képviselői ünnepélyes keretek között adták át a tanúsítványt a vizsgabázist működtető cég részére. 

Hegesztők gyakorlati képzése a Lukácsban. Középen a frissen kapott tanúsítvánnyal Szarvas László igazgatóhelyettes.
Hegesztők gyakorlati képzése a Lukácsban. Középen a frissen kapott tanúsítvánnyal Szarvas László igazgatóhelyettes.
 Fotó: Csapó Balázs

Hegesztők gyakorlati képzése a Lukácsban

A tanúsított vizsgabázison a hegesztők modern eszközökkel és ipari környezethez közeli feltételek mellett sajátítják el a szakmai ismereteket, felkészülhetnek a különböző minősítési eljárásokra, vizsgát tehetnek, amelynek sikeres teljesítésével olyan tanúsítványt szereznek, amelyet a hazai és nemzetközi iparágak is elfogadnak. A tanúsítvány átadásakor elhangzott, hogy a vizsgabázis hozzájárul ahhoz, hogy a régió ipari és gyártó vállalatai megfelelően képzett munkaerőhöz jussanak, erősítve a térség gazdaságát és versenyképességét. 

Az eseményen Szarvas László, a Lukács gyakorlati képzésért felelős igazgatóhelyettese köszöntőjét azzal kezdte, hogy az ember nem állhat meg, mindig újat kell tanulnia.  - Egy iskola akkor jó, ha az óra végén a diák nem a kilincset keresi, hanem még örömmel marad bent a teremben, esetleg beszélget a tanárral, keresi azt, hogyan tanulhatna újat - fogalmazott. Kifejtette, hogy mérföldkő az intézmény életében a most megkapott tanúsítvány. Bizonyítéka annak, hogy az iskolában megfelelő szintű tudást adhatnak át a tanulóknak. Hangsúlyozta, hogy az építőiparban egyre inkább csak olyan szakember fognak foglalkoztatni, akinek megfelelő minősítése van. Jelenleg a Lukács-iskolában negyven-ötven fő tanul hegesztőnek, minden képzési formát figyelembe véve. 

Tekintse meg az eseményen készült fotóinkat:

A térség első hegesztő vizsgabázisa jött létre Győrben

Fotók: Csapó Balázs

A jó ritka hegesztő, magas fizetéssel csábítják

Ábel Áron, a ÉMI-TÜV SÜD Kft. minősítő cég magyarországi régióvezetője, szakértő elmondta, hogy ez a minősítés azt jelenti, hogy az iskolában helyben mindent megadhatnak annak, aki hegesztőként szeretne dolgozni és a szakmában megalapozni a jövőjét. Subáné Máj Judit, a ÉMI-TÜV SÜD Kft. nyugat-magyarországi régióvezetője elmondta, hogy ritka a jó hegesztő. Pedig érdemes belevágni a szakma elsajátításába, mert nagyon keresik őket. Egy hegesztő órabére jelenleg Győrben bruttó három-négyezer forint, minősítettként ugyanez már öt-hatezer forintra ugrik. Egy jó hegesztő mindennel együtt akár nettó hat-nyolcszázezer forintot is megkereshet egy hónap alatt - vagy akár még ennél is többet. 

A győri Lukács-iskola Nyugat-Magyarország legnagyobb technikuma, amelyben jelenleg 1600-an tanulnak a hat hektáros területen. A körülbelül száz négyzetméteres hegesztőműhelyt fél éve adták át. Az iskolában hegesztő szaktudást a fiatalok három év alatt szerezhetnek, míg felnőttképzés keretében a képzettséget (mellyel már lehet dolgozni) hat-hét hónap alatt lehet megszerezni.  

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu