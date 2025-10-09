A térség első hegesztő vizsgabázisa jött létre Győrben

Minősítő tanúsítványt vehetett át csütörtökön a győri Lukács-iskola hegesztőműhelye. Ezzel a nyugat-magyarországi régióban először jött létre olyan tanúsított oktatási és vizsgaközpont, ahol a hegesztők gyakorlati képzése, szakmai felkészítése és hivatalos minősítése egységes, nemzetközileg elismert szabványok szerint zajlik. A partnercég a Lukács Sándor Szakközépiskola. Az eseményen Magyarország egyik piacvezető tanúsító cége, az ÉMI-TÜV SÜD Kft. képviselői ünnepélyes keretek között adták át a tanúsítványt a vizsgabázist működtető cég részére.

Hegesztők gyakorlati képzése a Lukácsban. Középen a frissen kapott tanúsítvánnyal Szarvas László igazgatóhelyettes.

Fotó: Csapó Balázs

Hegesztők gyakorlati képzése a Lukácsban

A tanúsított vizsgabázison a hegesztők modern eszközökkel és ipari környezethez közeli feltételek mellett sajátítják el a szakmai ismereteket, felkészülhetnek a különböző minősítési eljárásokra, vizsgát tehetnek, amelynek sikeres teljesítésével olyan tanúsítványt szereznek, amelyet a hazai és nemzetközi iparágak is elfogadnak. A tanúsítvány átadásakor elhangzott, hogy a vizsgabázis hozzájárul ahhoz, hogy a régió ipari és gyártó vállalatai megfelelően képzett munkaerőhöz jussanak, erősítve a térség gazdaságát és versenyképességét.

Az eseményen Szarvas László, a Lukács gyakorlati képzésért felelős igazgatóhelyettese köszöntőjét azzal kezdte, hogy az ember nem állhat meg, mindig újat kell tanulnia. - Egy iskola akkor jó, ha az óra végén a diák nem a kilincset keresi, hanem még örömmel marad bent a teremben, esetleg beszélget a tanárral, keresi azt, hogyan tanulhatna újat - fogalmazott. Kifejtette, hogy mérföldkő az intézmény életében a most megkapott tanúsítvány. Bizonyítéka annak, hogy az iskolában megfelelő szintű tudást adhatnak át a tanulóknak. Hangsúlyozta, hogy az építőiparban egyre inkább csak olyan szakember fognak foglalkoztatni, akinek megfelelő minősítése van. Jelenleg a Lukács-iskolában negyven-ötven fő tanul hegesztőnek, minden képzési formát figyelembe véve.

Tekintse meg az eseményen készült fotóinkat: