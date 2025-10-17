Deák Ferenc édesanyja révén kötődött a Rábaközhöz, a haza bölcse rábacsécsényi származású volt

1803. október 17-én született Deák Ferenc, a haza bölcse. Söjtörön ringatták bölcsőjét, de gyökerei Győr vármegyéhez, Rábacsécsény községhez is húzták. A haza bölcse ugyanis anyai ágon a rábaközi községből származik. Édesanyja Sibrik Erzsébet volt, a nagy hatalmú, vagyonos és befolyásos Sibrik család csécsényi ágának leánya. Annak, hogy Deák Ferenc járt volna a faluban, nincs nyoma, de a helyiek biztosak benne, hogy gyakran megfordult náluk.

Deák Ferenc a haza bölcse. 2003-ban emlékművet avattak tiszteletére. Az alkotás Turi György és Böcskei György munkája, Fukker Miklós esperesplébános és Kardos Zsuzsanna evangélikus lelkész áldották meg. Fotó: Kisalföld archívum

A haza bölcse Rábacsécsényben

1788. június 19-én egy fiatal pár kötött házasságot Csécsényben, a vőlegény Deák Ferenc ügyvéd, a menyasszony Sibrik Erzsébet, Sibrik Antal, Győr megye alispánjának elsőszülött, húszéves leánya. Frigyükből 1803. október 17-én született meg Deák Ferenc a Zala megyei Söjtörön. Születése nagy áldozatot követelt, mivel fiatal édesanyja az új életet a sajátjával váltotta meg és néhány órával fia világra jötte után meghalt. Rábacsécsényben sokáig úgy tartották, hogy a „haza bölcse” a Rába-parti községben született. Nem alaptalanul, mert Sibrik Antalnak valóban született Deák Ferenc nevű unokája a faluban, ám ő néhány naposan meghalt.

A helybeliek ahhoz is ragaszkodnak, hogy Deák Ferenc többször megfordult településükön, ami persze sokkal inkább elképzelhető, hiszen diákévei alatt Győrben hallgatott jogot és valószínű, hogy felkereste édesanyja szülőhelyét, nagyszülei sírját. A néhai Kovács József, Rábacsécsény egykori polgármestere szívesen beszélt a Sibrik famíliáról és Deák Ferencről. Büszke volt rá, hogy falujukhoz kötődött a haza bölcse.

Tudta, hogy Deák csécsényi származású volt?

Bizonyítékunk nincs arra, hogy Deák Ferenc járt a településen, de ez szinte biztos. Elképzelhetetlennek tartom ugyanis, hogy győri diákként ne látogatta volna meg rokonait vagy nagyszülei sírját

- anekdotázott annak idején Kovács József. Azt is elmesélte, hogy a Sibrik-sírok, Deák Ferenc nagyapjáé is, a háborúnak estek áldozatul. Szovjet katonák fosztották ki a családi kriptát. A helyiek aztán betemették és a helyére együtt helyezték el a család sírkeresztjeit.