A kerítés nálunk sincs kolbászból: kell a Tanoda, kell a felzárkóztatás, az állam 13,3 milliárd forintot ad - fotók, videó

Sztojka Attila a részletekről számolt be és kiemelte, hogy a hálózat valóban jó eredményeket ért el. Éppen ezért a kormány 13,3 milliárd forintot biztosít részben Európai Uniós, részben hazai forrásból annak érdekében, hogy tízezer gyerek esélynövelése megvalósulhasson. Újabb tanodák létesítéséhez és a meglévők fejlesztéséhez nyújtanak támogatást.

– Ezzel a már meglévő 10 ezer gyermek esélynövelésével 939 munkahelyet támogatunk és újabb 235 munkahely létesítését valósítjuk meg. A szegénység elleni küzdelem sikere azon is múlik, hogy a kivezető utakat képesek vagyunk-e megteremteni. A leghatékonyabb, ha az embereket tesszük képessé arra, hogy saját maguk rendelkezzenek az életesélyeikkel és az élethelyzetük javításával. A kormány eddig egymillióval csökkentette a szegénységben élő számát és ezt folytatjuk-mondta az államtitkár.

Milliárdos támogatás

Ezután részletezte a támogatási csomagot, mely a hátrányos helyzetű gyerekek és fiatalok esélyeit növeli. Hangsúlyozta, hogy az elmúlt másfél évtizedben a tanodarendszer létrehozása olyan esélyt hozott, melynek köszönhetően kétszer annyi lett a hátrányos helyzetű, köztük roma fiatalok között az érettségizettek aránya és ez figyelhető meg a diplomaszerzésben is.

– Hazánkban 180 tanoda működik, naponta 5400 hátrányos helyzetű gyermeknek nyújtunk segítséget, 598 munkatárs közreműködésével. A Biztos kezdet gyerekházakban, ahol három éves korig fejlesztik a gyerekeket, 350 szakember dolgozik. A tanodák nem csak a tanulásról szólnak, hanem a szabadidő hasznos eltöltését is lehetővé teszik. A kormány és az Európai Unió közös finanszírozással 13,3 milliárd forintot fordít a hátrányos helyzetű gyerekek esélynövelésére, három pályázati felhívás keretében. Új tanodák létrehozására 5,5 milliárd forintot fordítunk, amihez infrastrukturális lehetőséget is rendeltünk. Legalább 1350 további gyermek kaphat olyan fejlesztést, aminek köszönhetően tanulmányi előmenetelük, közösségi aktivitásuk, munkaerőpiaci esélyeik növekedhetnek. A forrás újabb 40-45 tanoda létesítésére is lehetőséget ad. A meglévő 180 tanoda és a 177 Biztos kezdet gyerekházak külön pályázati forrásban részesülnek.

Ingatlanjaikat felújíthatják,

korszerűsíthetik,

bérleményieket megvásárolhatják,

eszközfejlesztést valósíthatnak meg. Erre 7,8 milliárd forintot biztosítunk-tájékoztatott Sztojka Attila hozzátéve, hogy a pályázatokat decemberben adhatják be az érintettek.

A Lehetőség Családoknak 2005 Alapítvány alapítója, Kopf Katalin elmondta, hogy a mosonmagyaróvári tanoda 2015 óta működik egy pályázat révén. 2024-ben történt a fenntartóváltás, de előtte is sokat segítettek a tanodának.