A kerítés nálunk sincs kolbászból: kell a Tanoda, kell a felzárkóztatás, az állam 13,3 milliárd forintot ad - fotók, videó
A kormány nem hagyja magára a hátrányos helyzetű fiatalokat és támogatja az őket segítő intézményeket, erről beszélt szerdán este Mosonmagyaróváron Nagy István agrárminiszter, a város országgyűlési képviselője. A Tanoda, hátrányos helyzetű gyerekek felzárkóztatását segítő hálózat helyi intézményében tartottak sajtótájékoztatót a rendszer fejlesztéséről.
A kormány 13,3 milliárdos pályázati csomagot nyit meg decemberben, melyre hátrányos helyzetű gyerekeket támogató intézmények, a Tanodák és a Biztos kezdet gyerekházak nyújthatják be igényüket. Nagy István agrárminiszter, a térség országgyűlési képviselője és Sztojka Attila társadalmi esélyekért és roma kapcsolatokért felelős államtitkár minderről Mosonmagyaróváron, a helyi Tanodában tartottak sajtótájékoztatót. A miniszter kiemelte: nem szabad, hogy a hátrányos helyzetű gyerekkor egy életen át meghatározója legyen a fiatalok sorsának.
Esély a hátrányos helyzetű fiataloknak
Nagy István tájékoztatójában egy, a mosonmagyaróvári Tanodában korábban segítséget kapó fiatalt idézett, aki elmondta, hogy "a programnak köszönhetem, hogy ember lettem". Ács végzettséget szerzett a fiatalember, azaz a Tanodában kapott támogatás segítette a kiemelkedését a hátrányos helyzetű gyerekkorból.
Esélyt kapnak a hátrányos helyzetű fiatalok Mosonmagyaróváron isFotók: Cs. Kovács Attila
– Ne halat adjunk, hanem hálót, ez a háló pedig a tudás-hangsúlyozta Nagy István. – Mi is nagy szegénységben éltünk, mindenünket elvették. Édesanyám ezért egyetlen dolgot tartott fontosnak, a tanulást. Azt mondta, amit megtanulunk, azt nem veheti el senki, akármilyen rendszer is lesz. Eszerint küzdöttem végig a tanulmányaimat, hogy az ács fiatalemberrel együtt én is elmondjam, ember lettem. Nem szabad ugyanis, hogy életre szóló meghatározottságot jelentsen az, ha egy gyerek hátrányos helyzetű családba születik. Ezért támogatni kell azoknak a szakembereknek a munkáját, akik ezt be is tudják bizonyítani. A kormány nem hagyja magukra a fiatalok felzárkózását segítő pedagógusokat, szociális munkásokat, ezért az uniós és hazai források biztosításán túl feladatunk az is, hogy kihangosítsuk az olyan szakmai műhelyek eredményeit, mint a mosonmagyaróvári tanodát is fenntartó Lehetőség a családoknak 2005 Alapítvány.
Kísérletnek indult, bevált
A miniszter hangsúlyozta, hogy a modell, vagy kísérletképpen indult Biztos kezdet gyerekházak, a Tanodák é roma szakkollégiumok mára beépültek a szolgáltatási rendszerbe és a központi költségvetésbe. A tanodák 2009-től a hazai ellátó rendszer részei. 2024-ben az állam 3,3 milliárd forinttal járult hozzá működésükhöz.
Sztojka Attila a részletekről számolt be és kiemelte, hogy a hálózat valóban jó eredményeket ért el. Éppen ezért a kormány 13,3 milliárd forintot biztosít részben Európai Uniós, részben hazai forrásból annak érdekében, hogy tízezer gyerek esélynövelése megvalósulhasson. Újabb tanodák létesítéséhez és a meglévők fejlesztéséhez nyújtanak támogatást.
– Ezzel a már meglévő 10 ezer gyermek esélynövelésével 939 munkahelyet támogatunk és újabb 235 munkahely létesítését valósítjuk meg. A szegénység elleni küzdelem sikere azon is múlik, hogy a kivezető utakat képesek vagyunk-e megteremteni. A leghatékonyabb, ha az embereket tesszük képessé arra, hogy saját maguk rendelkezzenek az életesélyeikkel és az élethelyzetük javításával. A kormány eddig egymillióval csökkentette a szegénységben élő számát és ezt folytatjuk-mondta az államtitkár.
Milliárdos támogatás
Ezután részletezte a támogatási csomagot, mely a hátrányos helyzetű gyerekek és fiatalok esélyeit növeli. Hangsúlyozta, hogy az elmúlt másfél évtizedben a tanodarendszer létrehozása olyan esélyt hozott, melynek köszönhetően kétszer annyi lett a hátrányos helyzetű, köztük roma fiatalok között az érettségizettek aránya és ez figyelhető meg a diplomaszerzésben is.
– Hazánkban 180 tanoda működik, naponta 5400 hátrányos helyzetű gyermeknek nyújtunk segítséget, 598 munkatárs közreműködésével. A Biztos kezdet gyerekházakban, ahol három éves korig fejlesztik a gyerekeket, 350 szakember dolgozik. A tanodák nem csak a tanulásról szólnak, hanem a szabadidő hasznos eltöltését is lehetővé teszik. A kormány és az Európai Unió közös finanszírozással 13,3 milliárd forintot fordít a hátrányos helyzetű gyerekek esélynövelésére, három pályázati felhívás keretében. Új tanodák létrehozására 5,5 milliárd forintot fordítunk, amihez infrastrukturális lehetőséget is rendeltünk. Legalább 1350 további gyermek kaphat olyan fejlesztést, aminek köszönhetően tanulmányi előmenetelük, közösségi aktivitásuk, munkaerőpiaci esélyeik növekedhetnek. A forrás újabb 40-45 tanoda létesítésére is lehetőséget ad. A meglévő 180 tanoda és a 177 Biztos kezdet gyerekházak külön pályázati forrásban részesülnek.
- Ingatlanjaikat felújíthatják,
- korszerűsíthetik,
- bérleményieket megvásárolhatják,
- eszközfejlesztést valósíthatnak meg. Erre 7,8 milliárd forintot biztosítunk-tájékoztatott Sztojka Attila hozzátéve, hogy a pályázatokat decemberben adhatják be az érintettek.
A Lehetőség Családoknak 2005 Alapítvány alapítója, Kopf Katalin elmondta, hogy a mosonmagyaróvári tanoda 2015 óta működik egy pályázat révén. 2024-ben történt a fenntartóváltás, de előtte is sokat segítettek a tanodának.
Közösség, ahol együtt fejlődnek
– A tanoda nem csupán egy hely, ahol tanulunk, hanem egy közösség, ahol mindannyian együtt növekedünk és fejlődünk. Közben megtapasztaljuk, hogy az oktatás valóban lehetőség. Jelenleg harminc gyermek vesz részt a tanoda életében. Különböző élethelyzetekből érkeznek, de közös bennük a kíváncsiság, a fejlődni vágyás. Nekünk az ad erőt minden nap, amit ők magukkal hoznak. Azt mondják, Nyugat-Magyarország gazdag, de miért kell ide tanoda? Azért, mert nagyon sokan új élet reményében érkeznek megyénkbe és nem kolbászos kerítéssel várják őket, hanem megkülönböztetéssel. Nekik kell, ezeknek a gyerekeknek kell a tanoda, hogy összefogjuk őket és megtanítsuk őket tanulni. Hogy amikor már nem hozzánk tartoznak, akkor is tudják, hogy mi az a tanulás. A tanoda célja színes programok szervezése is. Rengeteg helyre eljutnak a gyerekek, a napokban a Zene házába mennek. Úgy érezzük, ez az alapja mindennek, a zene. A tanodának fontos szerepe van, a szegregált terültekről busszal hozzuk a gyerekeket, hogyne kallódjanak el útközben és itt lehessenek nálunk. Köszönöm mindenkinek, aki támogatja a munkánkat, a sok önkéntesnek, akik megszínesítik mindennapjainkat vagy éppen programokat nyújtanak. Minden gyerekben ott rejlik a lehetőség, csak esélyt és támogatást kell adnunk nekik. Mi továbbra is ezt szeretnénk-fejtette ki Kopf Katalin.