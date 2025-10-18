Mikor lesznek átjárhatóak a határok Ausztriába? – érdeklődtünk a külügyminiszternél

A napokban Mosonmagyaróvárra látogatott Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, aki Nagy István agrárminiszterrel, a térség országgyűlési képviselőjével együtt vett részt a Nolato Magyarország Kft. bővülésének megünneplésén. A külügyminisztert a határhelyzetről is megkérdeztük.

Határ Szlovákia irányába: a rajkai kishatár akadálymentesítése kapcsán is érdeklődtünk.

Fotó: Kerekes István

A határátkelők "konfliktusos" területek az osztrákokkal

Nagyon sokan ingáznak Ausztriába, vagy járnak át dolgozni Szlovákiába is. Így mindenképpen szerettük volna tudni, hogy a határok átjárhatósága, akár akadálymentesítése mikorra várható.

– Amióta mi kormányzunk tucatszámra jöttek létre új határátkelőhelyek a szomszédos országokkal, megdupláztuk Magyarországon az átkelési lehetőségek számát, hidakkal, utakkal, vasútvonallal, komppal. Nem szabad elmenni amellett azonban, hogy Ausztriával - mely országgal egyébként jó viszonyt ápolunk - vannak konfliktusos területek, és ilyen a határátkelőkhöz való hozzáállásuk is. Jelentős összegeket fordítottunk útfejlesztésekre, hogy könnyebben át lehessen jutni Ausztriába, ám ők többet is lezártak. Ez nem korrekt. Ahogy nem tartom azt sem korrektnek, hogy az autópályán továbbra is van valami ellenőrzésféle. Az osztrák-magyar kétoldalú tárgyalásokon a határ átléphetőségéhez az osztrákok hozzáállása szégyenteljes – emelte ki Szijjártó Péter.

A külügyminiszter azért is tartja érthetetlennek mindezt, mert a Magyarországról Ausztriába ingázó munkaerő elengedhetetlen sok osztrák szektorban. – Sok határátkelőt már tudtunk akadálymentesíteni, a régi kommunista infrastruktúrát elbontani – fűzte hozzá a tárcavezető.

A szlovákokkal könnyebb

– A szlovákokkal sokkal könnyebb, velük megdupláztuk az átkelési lehetőségek számát, most újabb beruházási programról állapodunk meg. Gyalogos és kerékpáros hidat tervezünk Dunakiliti és Doborgaz között, a projekt közbeszerzési eljárása már lezajlott – tért át az északi szomszédunkkal való viszonyra Szijjártó Péter.

A rajkai határ akadálymentesítésére is rákérdeztünk, arra azt válaszolta, hogy az is fontos feladatuk, a szlovákokkal a megállapodás előtt vannak.