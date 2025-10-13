Találkozó
Hat évtized múltán újra együtt - osztálytalálkozó az 1965-ben végzett hegykői általános iskolásoknak
A napokban különleges jubileumot ünnepeltek Hegykőn: az 1965-ben végzett általános iskolások tartották 60 éves osztálytalálkozójukat.
A meghitt hangulatú eseményen 18 egykori diák gyűlt össze, hogy felidézzék a közös diákévek emlékeit, és újra együtt nevessenek régi történeteiken. A találkozó során nemcsak a múlt vidám pillanatait idézték fel, hanem megemlékeztek szeretett osztályfőnökükről és már elhunyt osztálytársaikról is.
