Hat évtized múltán újra együtt - osztálytalálkozó az 1965-ben végzett hegykői általános iskolásoknak

A meghitt hangulatú eseményen 18 egykori diák gyűlt össze, hogy felidézzék a közös diákévek emlékeit, és újra együtt nevessenek régi történeteiken. A találkozó során nemcsak a múlt vidám pillanatait idézték fel, hanem megemlékeztek szeretett osztályfőnökükről és már elhunyt osztálytársaikról is.

A Hegykőn 1965-ben végzett osztály jelenlévő tagjai Fotó: Molnár Andrásné