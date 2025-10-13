október 13., hétfő

Találkozó

58 perce

Hat évtized múltán újra együtt - osztálytalálkozó az 1965-ben végzett hegykői általános iskolásoknak

A napokban különleges jubileumot ünnepeltek Hegykőn: az 1965-ben végzett általános iskolások tartották 60 éves osztálytalálkozójukat.

Kisalföld.hu

A meghitt hangulatú eseményen 18 egykori diák gyűlt össze, hogy felidézzék a közös diákévek emlékeit, és újra együtt nevessenek régi történeteiken. A találkozó során nemcsak a múlt vidám pillanatait idézték fel, hanem megemlékeztek szeretett osztályfőnökükről és már elhunyt osztálytársaikról is. 

A Hegykőn 1965-ben végzett osztály jelenlévő tagjai Fotó: Molnár Andrásné

 

 

