Három kontinens kutatói vettek részt a Széchenyi Egyetem nemzetközi gazdaságtudományi konferenciáján
A győri Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kara a napokban rendezte meg üzleti és gazdaságtudományi nemzetközi konferenciáját, amely ezúttal a „Globális kihívások átalakítása lehetőségekké” témakört járta körül. Az esemény a mesterséges intelligencia, a fenntarthatóság és a digitális átalakulás gazdasági, társadalmi és vállalati hatásait állította középpontba.
A Kautz-konferencia a világ tizenhét országából érkezett kutatókat, oktatókat és szakembereket kapcsolt össze Győrben. (Fotó: Dudás Máté/Széchenyi István Egyetem)
A Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar Üzleti és Gazdaságtudományi Konferenciája a régió egyik legrangosabb nemzetközi tudományos rendezvénye, amely évről évre fórumot biztosít a gazdaságtudományok hazai és külföldi kutatóinak. Célja, hogy kiemelt platformot teremtsen a tudományos párbeszédre, a kutatási eredmények megosztására és a nemzetközi együttműködések erősítésére. A háromnapos eseményen több mint kétszáz résztvevő mutatta be legfrissebb kutatásait három kontinens 17 országából, az Egyesült Államoktól és Brazíliától Európán át egészen Indiáig és Indonéziáig.
Dr. Lukács Eszter, az intézmény nemzetközi és stratégiai kapcsolatokért felelős elnökhelyettese nyitóbeszédében hangsúlyozta, hogy az ilyen tudományos rendezvények nemcsak a szakmai párbeszédet erősítik, hanem az intézmény nemzetközi kapcsolatrendszerének bővítését is szolgálják. „Szakmai partnereink sorában kiemelt szerepet tölt be az indiai Integral University, amely velünk párhuzamosan ugyanebben a témakörben szintén konferenciát tart, és amely intézménnyel tavaly közösen indítottuk el a nemzetközi gazdaság és gazdálkodás kettős képzést” – mondta, hozzátéve, hogy a skóciai Academy of Marketing közreműködésével az egyetem marketingképzései és kutatásai is egyre láthatóbbá válnak a nemzetközi térben. Az elnökhelyettes kiemelte, hogy a tudományos teljesítmény folyamatos növelése az egyetem egyik stratégiai célja, amely nemcsak a nemzetközi felsőoktatási rangsorokban való előrelépést, hanem az oktatók és kutatók szakmai fejlődését is szolgálja.
A megnyitón dr. Remsei Sándor, a kar dékánja is köszöntötte a résztvevőket. „Ez az éves konferencia az ötletek, az együttműködés és a kutatás ünnepe, amely a világ minden tájáról hozza össze a szakembereket és a gondolkodókat. Karunk elkötelezett az innováció, a fenntarthatóság és a tudás határokon átívelő megosztása mellett. Ezt szolgálja ez a rendezvény is” – mondta a dékán.
A konferencia kiemelt előadói között szerepelt dr. Rahul Razdan (Raztech Research Institute, USA), aki a virtuális javak gazdasági mutatókra és szabályozásra gyakorolt hatását vizsgálja; prof. dr. Jessica Lichy (IDRAC Business School, Franciaország), aki a mesterséges intelligencia által formált fogyasztói bizalom és márkahűség kérdéseit elemzi; prof. Vincent Dutot (EM Normandie Business School, Franciaország), aki a menedzsmenttudományokban alkalmazott vegyes kutatási módszerek előnyeiről és kihívásairól tartott előadást; prof. dr. Amanda Cecil (Indiana University Indianapolis, USA), aki a turisztikai, sport- és kulturális események gazdasági és társadalmi hatásait mutatta be; valamint prof. dr. Jason Turner (Southampton Malaysia Business School, Malajzia), aki a mesterséges intelligenciával támogatott munka világában megőrizhető emberi előnyökre fókuszált.
A háromnapos konferencia keretében 24 szekcióban zajlottak tudományos viták, köztük a fiatal kutatóknak szóló Next Generation program keretében. A szakmai eseményt olyan rangos nemzetközi kiadók is támogatták, mint az Emerald Publishing, a Springer Nature és a Taylor & Francis, így a legjobb előadások publikálási lehetőséget kaphatnak neves tudományos folyóiratokban.