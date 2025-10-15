Három kontinens kutatói vettek részt a Széchenyi Egyetem nemzetközi gazdaságtudományi konferenciáján

A Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar Üzleti és Gazdaságtudományi Konferenciája a régió egyik legrangosabb nemzetközi tudományos rendezvénye, amely évről évre fórumot biztosít a gazdaságtudományok hazai és külföldi kutatóinak. Célja, hogy kiemelt platformot teremtsen a tudományos párbeszédre, a kutatási eredmények megosztására és a nemzetközi együttműködések erősítésére. A háromnapos eseményen több mint kétszáz résztvevő mutatta be legfrissebb kutatásait három kontinens 17 országából, az Egyesült Államoktól és Brazíliától Európán át egészen Indiáig és Indonéziáig.

Dr. Remsei Sándor, a Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar dékánja kiemelte: a Kautz-konferencia olyan fórum, amely a világ minden tájáról érkező szakembereket hozza össze a közös gondolkodás jegyében. (Fotó: Dudás Máté/Széchenyi István Egyetem)

Dr. Lukács Eszter, az intézmény nemzetközi és stratégiai kapcsolatokért felelős elnökhelyettese nyitóbeszédében hangsúlyozta, hogy az ilyen tudományos rendezvények nemcsak a szakmai párbeszédet erősítik, hanem az intézmény nemzetközi kapcsolatrendszerének bővítését is szolgálják. „Szakmai partnereink sorában kiemelt szerepet tölt be az indiai Integral University, amely velünk párhuzamosan ugyanebben a témakörben szintén konferenciát tart, és amely intézménnyel tavaly közösen indítottuk el a nemzetközi gazdaság és gazdálkodás kettős képzést” – mondta, hozzátéve, hogy a skóciai Academy of Marketing közreműködésével az egyetem marketingképzései és kutatásai is egyre láthatóbbá válnak a nemzetközi térben. Az elnökhelyettes kiemelte, hogy a tudományos teljesítmény folyamatos növelése az egyetem egyik stratégiai célja, amely nemcsak a nemzetközi felsőoktatási rangsorokban való előrelépést, hanem az oktatók és kutatók szakmai fejlődését is szolgálja.

Dr. Rahul Razdan, a Harvardon végzett tudós és üzletember a technológia és társadalom metszéspontján zajló innovációk szakértője. (Fotó: Dudás Máté/Széchenyi István Egyetem)

A megnyitón dr. Remsei Sándor, a kar dékánja is köszöntötte a résztvevőket. „Ez az éves konferencia az ötletek, az együttműködés és a kutatás ünnepe, amely a világ minden tájáról hozza össze a szakembereket és a gondolkodókat. Karunk elkötelezett az innováció, a fenntarthatóság és a tudás határokon átívelő megosztása mellett. Ezt szolgálja ez a rendezvény is” – mondta a dékán.

Prof. Vincent Dutot, a franciaországi EM Normandie Business School információs rendszerek menedzsmentjének professzora, a digitális transzformáció és a technológiai innováció nemzetközileg elismert szakértője. (Fotó: Dudás Máté/Széchenyi István Egyetem)

A konferencia kiemelt előadói között szerepelt dr. Rahul Razdan (Raztech Research Institute, USA), aki a virtuális javak gazdasági mutatókra és szabályozásra gyakorolt hatását vizsgálja; prof. dr. Jessica Lichy (IDRAC Business School, Franciaország), aki a mesterséges intelligencia által formált fogyasztói bizalom és márkahűség kérdéseit elemzi; prof. Vincent Dutot (EM Normandie Business School, Franciaország), aki a menedzsmenttudományokban alkalmazott vegyes kutatási módszerek előnyeiről és kihívásairól tartott előadást; prof. dr. Amanda Cecil (Indiana University Indianapolis, USA), aki a turisztikai, sport- és kulturális események gazdasági és társadalmi hatásait mutatta be; valamint prof. dr. Jason Turner (Southampton Malaysia Business School, Malajzia), aki a mesterséges intelligenciával támogatott munka világában megőrizhető emberi előnyökre fókuszált.