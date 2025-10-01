Harmadszor indult el a Széchenyi István Egyetem jogi felvételi előkészítő programja széles körű együttműködéssel

A Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kara harmadik alkalommal hirdette meg az Út a felsőoktatásba programba tartozó Jogtudatosan felvételi előkészítőt, amely a középiskolások jogi ismereteinek bővítését és a jog különböző területeinek bemutatását célozza. A Győri Ítélőtábla, a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség, a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal, a Győri Ügyvédi Kamara és a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság partnerségével útjára indított kezdeményezésre idén 53 fiatal nyert felvételt.

A Jogtudatosan felvételi előkészítő program nyitórendezvényén részt vett dr. Smuk Péter professzor, a Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karának dékánja, dr. Széplaki László, a Győri Ítélőtábla elnöke, dr. Opra Zsófia, a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Osztályának vezetője, dr. Posta Attila, a Győri Ügyvédi Kamara elnöke, dr. Bodor Krisztina, a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség közjogi főügyészhelyettese, dr. Csenger Lajosné, az Apáczai Csere János Pedagógiai, Humán- és Társadalomtudományi Kar adjunktusa, Szabó Csaba rendőr őrnagy, a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályának vezetője és dr. Bencze Krisztina ügyvéd, a Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar Büntetőjogi Tanszékének oktatója.

Fotó: Adorján András/Széchenyi István Egyetem

A gyermekvédelmi szimpóziummal egybekötött nyitóeseményen dr. Smuk Péter professzor, a kar dékánja úgy fogalmazott: a Jogtudatosan legnagyobb értéke, hogy összegyűjti mindazt a tudást, amit a témában a régió jogi intézményei át tudnak adni a középiskolás korosztálynak. Elmondta, céljuk az is, hogy a diákok betekintést nyerjenek az egyetemi oktatásba, így a résztvevők a Neptun hallgatói tanulmányi rendszerben követhetik majd előrehaladásukat, a kurzus végével pedig oklevelet vehetnek át a sikeres teljesítésről.

„Nagy öröm volt számomra, hogy a felvételi motivációs levelekben érdekes fogalmazásokat olvashattam arról, hogy miért is jó a joggal foglalkozni, a jogi karon továbbtanulni. Voltak olyanok is, akik ugyan nem erre a pályára készülnek, mégis fontosnak tartják, hogy megismerkedjenek a jog és az igazságszolgáltatás világával – árulta el. – A program során olyan módon szeretnénk számukra átadni ezt a tudást, ami értéket ad hozzá a felnőtté váláshoz, a szocializációhoz, illetve a munkaerőpiaci érvényesüléshez.”

A dékán kifejtette, az első alkalom témája – a gyermekvédelem – kiemelten fontos a jogi kar szakmai és tudományos tevékenységében. Példaként említette az egyetem győri campusán nemrég a rendőrséggel közösen megrendezett drogprevenciós napot, illetve a karon a megnyitóval egy időben zajló angol nyelvű digitális gyermekvédelmi műhelykonferenciát. Kiemelte: a témáról a különböző tudományterületek képviselőivel, döntéshozókkal és szakértőkkel közösen kell párbeszédet folytatni, bevonva a leginkább érintett célcsoportot, a középiskolásokat.