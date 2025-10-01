3 órája
Harmadszor indult el a Széchenyi István Egyetem jogi felvételi előkészítő programja széles körű együttműködéssel
A jog szerteágazó területeinek bemutatása és a mindennapi életben hasznosítható jogi tudás átadása a célja annak a felvételi előkészítő programnak, amelyet a győri Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kara harmadszor indított el ebben a tanévben. A Jogtudatosan elnevezésű kurzusra több mint ötven középiskolás jelentkezett, akik a régió igazságügyi és igazgatási szervezeteit is megismerhetik a nyolcalkalmas képzés során.
A Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kara harmadik alkalommal hirdette meg az Út a felsőoktatásba programba tartozó Jogtudatosan felvételi előkészítőt, amely a középiskolások jogi ismereteinek bővítését és a jog különböző területeinek bemutatását célozza. A Győri Ítélőtábla, a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség, a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal, a Győri Ügyvédi Kamara és a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság partnerségével útjára indított kezdeményezésre idén 53 fiatal nyert felvételt.
A gyermekvédelmi szimpóziummal egybekötött nyitóeseményen dr. Smuk Péter professzor, a kar dékánja úgy fogalmazott: a Jogtudatosan legnagyobb értéke, hogy összegyűjti mindazt a tudást, amit a témában a régió jogi intézményei át tudnak adni a középiskolás korosztálynak. Elmondta, céljuk az is, hogy a diákok betekintést nyerjenek az egyetemi oktatásba, így a résztvevők a Neptun hallgatói tanulmányi rendszerben követhetik majd előrehaladásukat, a kurzus végével pedig oklevelet vehetnek át a sikeres teljesítésről.
„Nagy öröm volt számomra, hogy a felvételi motivációs levelekben érdekes fogalmazásokat olvashattam arról, hogy miért is jó a joggal foglalkozni, a jogi karon továbbtanulni. Voltak olyanok is, akik ugyan nem erre a pályára készülnek, mégis fontosnak tartják, hogy megismerkedjenek a jog és az igazságszolgáltatás világával – árulta el. – A program során olyan módon szeretnénk számukra átadni ezt a tudást, ami értéket ad hozzá a felnőtté váláshoz, a szocializációhoz, illetve a munkaerőpiaci érvényesüléshez.”
A dékán kifejtette, az első alkalom témája – a gyermekvédelem – kiemelten fontos a jogi kar szakmai és tudományos tevékenységében. Példaként említette az egyetem győri campusán nemrég a rendőrséggel közösen megrendezett drogprevenciós napot, illetve a karon a megnyitóval egy időben zajló angol nyelvű digitális gyermekvédelmi műhelykonferenciát. Kiemelte: a témáról a különböző tudományterületek képviselőivel, döntéshozókkal és szakértőkkel közösen kell párbeszédet folytatni, bevonva a leginkább érintett célcsoportot, a középiskolásokat.
A programban részt vevő szervezetek képviselői közül elsőként dr. Széplaki László, a Győri Ítélőtábla elnöke köszöntötte a fiatalokat. „A Jogtudatosan a többletpontok mellett olyan jogi és államigazgatási ismereteket is biztosít számotokra, amelyeket az iskolában nem feltétlenül tanítanak, de a mindennapokban nagy szükségetek van rájuk. Aki tehát elvégzi a képzést, nemcsak az egyetemi felvételin, de az életben is jelentős előnyre tesz szert” – hangsúlyozta.
Dr. Bodor Krisztina közjogi főügyészhelyettes a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség működését mutatta be. Ezt követően kiemelte, a felkészítő program első alkalmán a kábítószerrel kapcsolatos témákat dolgozzák fel, méghozzá egy konkrét, megtörtént bűneseten keresztül. „Az ismeretek átadásán túl célunk, hogy felkeltsük az érdeklődést az ügyészi hivatás iránt” – jegyezte meg.
Dr. Posta Attila, a Győri Ügyvédi Kamara elnöke emlékeztette a fiatalokat, hogy az idén ünnepeljük a győri jogászképzés újraindulásának harmincadik évfordulóját. „A Győri Ügyvédi Kamara pedig 150 éve alakult meg, és olyan dísztagjaink vannak, mint Jókai Mór vagy Kossuth Lajos. Az ország egyik legjelentősebb ügyvédi kamarájaként mintegy 650 tagot számlálunk” – ismertette. Hozzátette, a jogi pálya élethosszig tartó tanulást jelent, amelyhez a győri egyetem minden feltételt biztosít.
Dr. Opra Zsófia, a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Osztályának vezetője elmondta, maga is az intézményben szerezte diplomáját, ezért nagy öröm számára, hogy előadóként részt vehet a programban. „Januári előadásomban szakterületem fiatalokat érintő kérdéseire világítok rá, az őket érintő fogyasztóvédelmi problémákra, az online vásárlás és az online tér sajátosságaira fogom felhívni a figyelmet” –tekintett előre.
A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság részéről Szabó Csaba rendőr őrnagy, a Bűnmegelőzési Osztály vezetője ugyancsak a győri egyetem egykori hallgatójaként köszöntötte a középiskolásokat. „A bűnmegelőzés kiemelt célcsoportja éppen az általatok képviselt korosztály, és a fő célunk, hogy a fiatalok ne váljanak áldozattá. Olyan ismereteket szeretnénk nyújtani, amelyek segítenek, hogy jó döntéseket hozzatok az életben” – összegezte.
A szimpóziumon dr. Bencze Krisztina ügyvéd, a Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar Büntetőjogi Tanszékének oktatója tartott előadást „Szabadság vagy bilincs? A kábítószerrel kapcsolatos szabályok változásai” címmel, majd „A helyes önértékelés a kulcs? A függőségek megelőzésének útjai” elnevezésű kerekasztal-beszélgetésre került sor dr. Bencze Krisztina és dr. Csenger Lajosné, az Apáczai Csere János Pedagógiai, Humán- és Társadalomtudományi Kar adjunktusának részvételével.