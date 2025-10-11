október 11., szombat

Dél helyett

1 órája

11 órakor harangoznak Bakonypéterden és Romándon, kinyomoztuk miért

Bakonypéterd különlegessége volt a 11 órai harangszó. A nem mindennapi bakonypéterdi harangszó eredetéről most újabb információk kerültek ki. Tegyük hozzá, a szomszédos Románd templomában is 11-kor is szól a harang.

Gyurina Zsolt

Harangszó délben vagy korábban? Bakonypéterd és a 11 órai harangszó eredetének nyomában jártunk és meglepő válaszokat találtunk.

Harangszó délben vagy korábban?
Harangszó délben vagy korábban? Bakonypéterd templomában 11-kor szól a harang.

Harangszó délben és korábban

Wagenhoffer Gergely helyi lakos, családfakutató kutatásai szerint a legidősebb lakosok egy állatvészre, tűzvészre eredeztették vissza a Bakonypéterden és Romándon hallható harangszót, de egy elszármazott családnak hála most újabb adalék érkezett ehhez. A kutató néhány napja jutott ahhoz a leirathoz, melyben az állt, hogy Pohlinger Valéria 1937-ben tanítónő jelöltként ezt írta szülőfalujáról: 

Mindennap tizenegykor harangoznak, és ekkor Szent Vendel és Flórián tiszteletére mindenki elmond egy Miatyánkot. Ez a szokás onnan ered, hogy egyszer állatvész pusztított a községben, és akkor tett ilyen fogadalmat a nép.

Tehát egy állatvész állt a háttérben. Ezt erősíti, hogy Szent Vendel a pásztorok, juhászok és az állattartók védőszentje, Szent Flórián pedig a tűzoltóké.

Romándon is szól a harang dél előtt egy órával. A romándi 11 órás harangozásról Galler Jenő polgármester annyit mondott lapunk érdeklődésére, tudomása szerint egy hajdani állatvész és egy, a településen pusztított tűz miatt emlékeznek egy rendhagyó harangozással a környéken élők.

 

