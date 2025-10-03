A Hanyi Íjászok meghatározó egyesülete lett Kapuvárnak, idén négyes jubileumot ünnepelnek

Évfordulók sorát ünnepli 2025-ben a kapuvári Hanyi Íjászok Hagyományőrző Egyesülete. Huszonöt éve van, hogy a városban gyökeret vert az íjászat, tizenöt éve rendezték meg az első Hany Istók Kupát, tíz éve alapították meg egyesületüket és tíz éve rendezték az első Kis-Rába Kupa Örömíjász Versenyt. Szabó István a csoport vezetője, a kapuvári Hanyi Íjászok "atyja" számolt be a részletekről.

A kapuvári Hanyi Íjászok versenyére mindig szép számmal érkeznek vendégek, még a határon túlról is.

Fotó: Hanyi Íjászok

A Hanyi Íjászok ünnepei

– Jubileumi számhoz értünk a Kis-Rába Kupával, hiszen tizedszer hívtuk örömíjászatra sporttársainkat, barátainkat. Örömünkre szolgált, hogy nem csak a térségből, hanem távolabbról is, sőt, határainkon túlról, a Felvidékről is jöttek versenyzők. Két kategóriában hirdettünk próbát. Volt a hagyományos, tradicionális magyar íjas, illetve a vadász kategória. Tizennyolc célt helyeztünk ki, elsősorban a Kis-Rába folyó partján, illetve a városháza környékén és a Váti-tó mellett. Összesen hatvanhét nevezést regisztráltunk, négy korosztályban-fogalmazott Szabó István. Érdekessége a rendezvénynek, hogy az íjászok egy-egy célpontnál átlövik a Kis-Rábát, természetesen a biztonsági előírások megtartásával. – Látványos a verseny mindenképpen, hiszen versenyzőink a város területén, a belvárosban mozognak és nyilván nem mindennapi dolog, hogy viseletbe öltözött íjászok jelennek meg a köztereken.

2025 tehát a kapuvári íjászoknak négyes évfordulót tartogató esztendő. Szabó István volt, aki megalapozta a sportágat és munkahelyén, a Széchenyi iskolában először íjat adott a gyerekek kezébe. Az íjászat azóta is népszerű a településen.

– Igyekeztünk méltóképpen megemlékezni a jeles évfordulókról és idén minden megmozdulásunk, eseményünk a négyes jubileum körül forgott. Ebben az évben még egy rendezvényünk lesz. Az őszi-téli napfordulóhoz kapcsolódóan a fényláncot tartjuk meg a volt Kresz-parkban. Tábortüzet rakunk, lesz táltosdobolás és baráti találkozó. Nem csak íjászokat hívunk és várunk, hanem mindenkit, aki része akar lenne egy jó közösségnek és érdekli az íjazás és kíváncsi hagyományainkra-mondta Szabó István.

Az egyesület vezetője kérdésünkre kifejtette, úgy látja, hogy a kezdeti, huszonöt évvel ezelőtti lelkesedés nem csökkent és Kapuváron kialakult egy stabil, biztos csapat.

– A lelkesedés nem hanyatlik, de természetesen van lemorzsolódás, hiszen nem mindenki köteleződik el a hagyományőrzés és az íjászat mellett, esetleg az életkörülmények változnak meg. Az egyesületnek harminc aktív íjásza van, közülük húszan kitartóan és mindenre kaphatóan állnak az íjászat mellé. Részt veszünk a városi rendezvényeken, gyakran kapunk meghívást falunapokra, hagyományőrző találkozókra. Rendszeresen tartok rendhagyó történelemórát iskolákban, melyeken a gyerekek mindig nagy élvezettel és érdeklődéssel figyelik az előadást és persze szívesen ki is próbálják az eszközöket. Utánpótlás tehát van, hiszen ezek a rendezvények népszerűsítik ezt a szép sportágat.