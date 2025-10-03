Ideje pihenni
1 órája
Hamarosan kezdődik az idei Szaunázók Hétvégéje - mutatjuk a csatlakozó fürdőket
A Magyar Fürdőszövetség immáron hetedik alkalommal rendezi meg a Szaunázók Hétvégéjét.
A Szaunázók Hétvégéjének az időpontja: október 4-5.
A hétvége során a csatlakozó fürdők szabadon szervezhetnek a szaunázáshoz kapcsolódó programokat, illetve különleges, szaunamester által vezetett felöntéseket.
Központilag pedig október 4-én 16:00 órakor a csatlakozó szaunákban ugyanaz a tematikus szauna felöntés – Hivatalos Szezonnyitó Szaunaprogram – fog megvalósulni az ország több településén.
A programban résztvevő közeli népszerű fürdőhelyek:
- Bükfürdő Thermal & Spa – www.bukfurdo.hu
- Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő – www.sarvarfurdo.hu
A teljes listát ide kattintva tekintheti meg, amely folyamatosan frissül.
- írta a furdoszovetseg.hu.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre