Hamarosan kezdődik az idei Szaunázók Hétvégéje - mutatjuk a csatlakozó fürdőket

A Szaunázók Hétvégéjének az időpontja: október 4-5.

A hétvége során a csatlakozó fürdők szabadon szervezhetnek a szaunázáshoz kapcsolódó programokat, illetve különleges, szaunamester által vezetett felöntéseket.

Központilag pedig október 4-én 16:00 órakor a csatlakozó szaunákban ugyanaz a tematikus szauna felöntés – Hivatalos Szezonnyitó Szaunaprogram – fog megvalósulni az ország több településén.

A programban résztvevő közeli népszerű fürdőhelyek:

Bükfürdő Thermal & Spa – www.bukfurdo.hu

Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő – www.sarvarfurdo.hu

A teljes listát ide kattintva tekintheti meg, amely folyamatosan frissül.

- írta a furdoszovetseg.hu.