október 3., péntek

Helga névnap

11°
+15
+4
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ideje pihenni

1 órája

Hamarosan kezdődik az idei Szaunázók Hétvégéje - mutatjuk a csatlakozó fürdőket

Címkék#szaunázás#országos#rendezvény#hétvége

A Magyar Fürdőszövetség immáron hetedik alkalommal rendezi meg a Szaunázók Hétvégéjét.

Kisalföld.hu

A Szaunázók Hétvégéjének az időpontja: október 4-5.

A hétvége során a csatlakozó fürdők szabadon szervezhetnek a szaunázáshoz kapcsolódó programokat, illetve különleges, szaunamester által vezetett felöntéseket.

Központilag pedig október 4-én 16:00 órakor a csatlakozó szaunákban ugyanaz a tematikus szauna felöntés – Hivatalos Szezonnyitó Szaunaprogram – fog megvalósulni az ország több településén.

 

A programban résztvevő közeli népszerű fürdőhelyek:

A teljes listát ide kattintva tekintheti meg, amely folyamatosan frissül.

- írta a furdoszovetseg.hu.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu